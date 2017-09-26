چاوش اوغلو: همه گزینه ها از جمله عملیات مشترک با عراق مطرح است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه به موضع گیری درباره همه پرسی اقلیم کردستان پرداخت.

وی افزود: همه گزینه ها در واکنش به برگزاری همه پرسی در اقلیم کردستان از جمله عملیات مشترک با عراق مطرح است.

وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد: دلیلی برای بستن گذرگاه های مرزی با شمال عراق وجود ندارد.

چاوش اوغلو گفت: اگر نماینده اقلیم کردستان اینجا بود از وی می خواستیم خاک ترکیه را ترک کند. در عوض ما (به وی) گفته ایم دیگر به ترکیه بازنگردد. چراکه وی اکنون در اربیل است. ما اقدامات لازم را علیه هر کسی که در برابر ترکیه مرتکب خطا شود انجام خواهیم داد.

وی با تاکید مجدد بر اینکه آنکارا اقدام مقتضی را علیه اقلیم کردستان انجام خواهد داد، تصمیم بارزانی به برگزاری همه پرسی علیرغم درخواست لغو آن از سوی ترکیه را یک محاسبه کاملا سیاسی دانست.

وزیر خارجه ترکیه همچنین در خصوص برگزاری مانور نظامی کشورش در نزدیکی مرز با اقلیم کردستان عراق توضیح داد: مانور نظامی در حال انجام به این معناست که ما از پیوستگی مرزی عراق حمایت می کنیم. به این معناست که در صورت خواست عراق، ما از حفظ پیوستگی خاک این کشور حمایت می کنیم.