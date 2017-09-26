نگرانی شدید مصر نسبت به پیامدهای منفی همه پرسی اقلیم کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در بیانیه وزارت خارجه مصر آمده است:کشورهای عربی و بین المللی تلاش های زیادی برای ممانعت از برگزاری همه پرسی اقلیم کردستان عراق به کار بردند اما بی نتیجه بود.تمام طرفها باید خویشتن دار بوده و هیچ اقدام یک جانبه ای که ممکن است به پیچیدگی اوضاع بیافزاید انجام ندهند چرا که در غیر این صورت ثبات عراق دچار تزلزل شده و تنش ها و آشوب ها در منطقه افزایش می یابد و هم چنین تلاش ها برای مبارزه با تروریسم و آزاد سازی شهرهای عراقی از دست گروه تروریستی داعش ناکام می ماند.این دستاوردها تنها با هم بستگی میان ملت عراق تاکنون محقق شده است.

وزارت خارجه مصر بر اهمیت گفتگوی سازنده برای دستیابی به یک راهکار فراگیر و راضی کننده در خصوص مسائل میان بغداد و اربیل و هم چنین ضرورت محافظت از وحدت عراق تاکید کرد.