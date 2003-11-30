نخست وزير فلسطين خواستار فشار آمريكا بر اسرائيل شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه احمد قريع نخست وزير فلسطين امروز از ايالات متحده آمريكا خواست تا به اسرائيل براي توقف ساخت ديوار حائل در كرانه باختري فشار آورد .

قريع كه پس از گفتگو با فيصل الفايض نخست وزير اردن سخن مي گفت ، افزود :" ما به تعهدات خود كه در نقشه راه آمده است عمل مي كنيم اما اسرائيل به تعهدات خود پايبند نيست." وي در ادامه افزود:" ما از آمريكا مي خواهيم به اسرائيل فشار آورد تا به تخلفات خود كه ساخت ديوار حائل و شهركهاي صهيونيست نشين از جمله اين تخلفات هستند، پايان دهد ."وي كه پيش از ملاقات با ملك عبدالله پادشاه اردن كه قرار است اين هفته به واشنگتن سفر كند ، سخن مي گفت، افزود:" ملك عبدالله حامل پيغامي ازجانب كابينه جديد فلسطين براي دولت آمريكا خواهد بود ." اين در حالي است كه فرستاده آمريكا ويليام برن كه در اين مذاكرات حضور داشت گفت: آمريكا نسبت به ساخت ديوار حائل بسيار نگران است."



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