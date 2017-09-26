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۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۹:۴۷

هفته هشتم رقابت های لیگ برتر؛

اولین برد نفت با علی کریمی/ سپاهان به قعر جدول سقوط کرد

اولین برد نفت با علی کریمی/ سپاهان به قعر جدول سقوط کرد

دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و سپاهان اصفهان در هفته هشتم لیگ برتر با پیروزی شاگردان علی کریمی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و سپاهان اصفهان در هفته هشتم لیگ برتر شامگاه امروز سه شنبه در ورزشگاه تختی تهران برگزار شد که در پایان شاگردان علی کریمی موفق شدند یک بر صفر حریف اصفهانی خود را شکست دهند.

عیسی آل کثیر تک گل این دیدار را در دقیقه ۷۲ برای نفت تهران به ثمر رساند تا علی کریمی اولین برد خود را در قامت سرمربی این تیم به دست آورد.

سپاهان اصفهان با این شکست ۷ امتیازی باقی ماند و با سقوط سه پله ای در جدول رقابت های لیگ برتر، قعر جدول را به نام خود ثبت کرد. نفت تهران نیز ۹ امتیازی شد و به رده هشتم جدول رسید

کد مطلب 4099009
مهدی مرتضویان

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