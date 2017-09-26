اولین برد نفت با علی کریمی/ سپاهان به قعر جدول سقوط کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و سپاهان اصفهان در هفته هشتم لیگ برتر شامگاه امروز سه شنبه در ورزشگاه تختی تهران برگزار شد که در پایان شاگردان علی کریمی موفق شدند یک بر صفر حریف اصفهانی خود را شکست دهند.

عیسی آل کثیر تک گل این دیدار را در دقیقه ۷۲ برای نفت تهران به ثمر رساند تا علی کریمی اولین برد خود را در قامت سرمربی این تیم به دست آورد.

سپاهان اصفهان با این شکست ۷ امتیازی باقی ماند و با سقوط سه پله ای در جدول رقابت های لیگ برتر، قعر جدول را به نام خود ثبت کرد. نفت تهران نیز ۹ امتیازی شد و به رده هشتم جدول رسید