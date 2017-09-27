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۵ مهر ۱۳۹۶، ۹:۱۹

آغاز بررسی طرح بانکداری در کمیسیون اقتصادی مجلس

آغاز بررسی طرح بانکداری در کمیسیون اقتصادی مجلس

رییس کمیته پول، بانک و بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس، از آغاز بررسی طرح بانکداری در کمیسیون متبوعش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدحسین حسین زاده بحرینی، در تشریح نشست دیروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: در جلسه روز سه شنبه کمیسیون اقتصادی گزارش کمیته پول، بانک و بازار سرمایه کمیسیون در خصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران و لایحه اصلاح موادی از قانون پولی و بانکی به بحث گذاشته شد، که موادی از آن به تصویب رسید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در این جلسه که نمایندگانی از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات، مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات حضور داشتند، مباحث پایه ای قانون شامل تعریف بانک و عملیات بانکی و انواع بانک به تفصیل مورد بحث واقع شد و در نهایت رای گیری انجام شد.

کد مطلب 4099247
فرشته رفیعی

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    نظرات

    • سید حسینی مشهد الزهراء IR ۰۹:۵۵ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۵
      0 0
      پاسخ
      آقای بحرینی اگر واقعا مدافع عدالت اقتصادی در جامعه اید در مورد کاسپین و احقاق حقوق عده ای محروم تلاش کنید بویژه که اکنون سه قوه عزمشان را برای حل این بحران برداشته اند . خدا کند که طبل توخالی نباشد

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