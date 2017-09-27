آغاز بررسی طرح بانکداری در کمیسیون اقتصادی مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدحسین حسین زاده بحرینی، در تشریح نشست دیروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: در جلسه روز سه شنبه کمیسیون اقتصادی گزارش کمیته پول، بانک و بازار سرمایه کمیسیون در خصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران و لایحه اصلاح موادی از قانون پولی و بانکی به بحث گذاشته شد، که موادی از آن به تصویب رسید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در این جلسه که نمایندگانی از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات، مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات حضور داشتند، مباحث پایه ای قانون شامل تعریف بانک و عملیات بانکی و انواع بانک به تفصیل مورد بحث واقع شد و در نهایت رای گیری انجام شد.