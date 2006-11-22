امروز در تاریخ

آغاز خلافت خلیفه سوم :



درچنین روزی درسال 25 ه ق (644 میلادی ) عثمان بن عفان به عنوان سومین خلیفه مسلمین معرفی شد . خلیفه دوم قبل ازدر گذشت ، شش نفر را که یکی از آنان عثمان بود ، تعیین کرد تا خلیفه بعد از وی را منصوب کنند، که عثمان ابن عفان برمسند خلافت نشست . او در حوزه خلافت به بذل و بخشش های فراوان بیت المال در میان نزدیکان و بویژه خاندان اموی و همچنین توزیع قدرت در میان همین خاندان اقدام کرد. همین امر موجبات اعتراضات گسترده ای را فراهم آورد. به دلیل همین اعمال که مخالف سیره حتی خلفای اول و دوم بود ، معترضان چهل روز خانه وی را در حصار گرفتند در حالی که عثمان نمی توانست از خانه بیرون بیاید. با وساطت امام علی (ع) قرار شد که خلیفه طبق خواسته انقلابیون از جمله ؛ مروان بن حکم را از خود دور و والی مصر را برکنار کند. متاسفانه پس از مد تی وی بر خلاف قرار عمل کرد و نه تنها مروان را به کار گماشت بلکه به والی معزول مصر نوشت که والی تازه یعنی محمد بن ابوبکر را به قتل برساند. این نامه به دست معترضان افتاد و سبب شد که دیگر به قول و قرارهای خلیفه توجهی نکنند . امام علی (ع) که نمی خواست خون خلیفه ریخته شود و با توجه به وساطت های قبلی و عدم وفا به عهد از سوی خلیفه ، با این حال در مقابل مهاجمان ایستاد و امام حسن ع را مامور دفاع از خانه عثمان کرد. اما چند تن از مهاجمان دریکی از شب های ماه ذی الحجه سال 35 هجری به صورت پنهانی وارد خانه خلیفه شدند و وی را در خانه اش به قتل رساندند . گرچه در تاریخ روی اسم خاصی تا کید نشده است ، ولیکن بسیاری متفقند، کشندگان عثمان همان کسانی اند که پیراهن خونین خلیفه را برای رویارویی با امام امیر المومنین علی (ع) علم کرد ند. در حالی که همه مقرند امام تنها فردی بود که از خلیفه سوم در آن موقعیت سخت حمایت به عمل آورد ، نصیحتش و وساطت کرد ، ودر محاصره خانه اش برای وی و اهل خانه آب برد و فرزند ش را در هنگامه هجوم انقلابیون مامور جلوگیری از حمله کرد. در حقیقت اعمال عثمان وی را به قتل رساند . عثمان خانه سنگى محکمى با درهاى چوبى زیبایى در مدینه ساخت و این امر در مقایسه با سیاست های مالى خلیفه دوم ، شگفتى بسیارى را برانگیخته بود. گفته‏اند که ابوذر با استناد به آیه کنز سخت بر عثمان مى‏تاخت. اعتراض عدالت خواهانه این صحابی بزرگ رسول خدا (ص) سبب شد که خلیفه وی را به سرزمین خشک ربذه تبعید کند تا سر انجام همان جا به لقای محبوب نایل شود. مورخین حتی یکی از دلایل مهم شورش بر عثمان را از ناحیه افراد برجسته قبایلى دانستند که با شمشیر، اموالى را براى بیت المال در مجاهدا ت مسلمانان در سرزمین های مختلف بدست آورده بودند و اکنون شاهد بودند که قبیله قریش، بویژه تیره بنى امیه خود را برای تصاحب آن آماده کرده است. درمدت خلافت عثمان ؛ تونس ، قبرس ، و قسمتی از خراسان و طبرستان توسط مسلمانان فتح شد.



در گذشت بعفو ب لیث صفاری :



درچنین روزی درسال265هجری قمری یعقوب لیث صفاری ، پایه گذارسلسله صفاریان چشم ازجهان فروبست . یعقوب پسر لیث در سیستان به مخالفت با خلفای عباسی پرداخت . او نخست رویگری را که حرف پدرش بود برگزید اما به زودی به خدمت صالح بن نصر کنانی مطوعی سردار خلیفه در خراسان درآمد و پس از مرگ او در خدمت درهم بن حسین والی خراسان می زیست . چون درهم بی کفایت بود لشگریانش به یعقوب روی آوردند و او به سال 253 ه ق سیستان را تسخیر کرد و فارس را از علی بن حسین سردار عباسیان گرفت . سپس غزنین ، هرات و بامیان را متصرف شد و تصمیم به از میان بردن المتعمد خلیفه عباسی گرفت و به عراق روی آورد اما در دیر العاقول شکست خورد به فارس بازگشت و در سال 265 ه ق به مرض قولنج در گذشت .



آغاز عملیات نصر 9 :









درچنین روزی درسال 1366 ه ش عملیات نصر 9 درمنطقه حاج عمران با رمزیا مولای متقیان (ع) و با تلاش رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی ایران آغاز شد . این عملیات به آزاد سازی ارتفاعات دوهزاروهشتاد ، دوهزار وشصت، هزارونهصد وهشتاد وپنج وهزار ونهصد و هشتاد درمنطقه عمومی حاج عمران وهمچنین انهدام دهها دستگاه انواع خودرو نظامی وچندین انبار مهمات و کشته و زخمی شدن بیش از چهارهزارعراقی منجر شد .

در گذشت پرو فسور عبدالسلام :

درچنین روزی درسال1375هجری شمسی پروفسورعبد السلام فیزیکدان مسلمان وعالم برجسته پاکستانی دارفانی را وداع گفت . استادعبدالسلام کرسی استادی فیزیک نظری را درکالج سلطنتی لندن به عهده داشت . وی همچنین مدتی مدیریت مرکزبین المللی فیزیک نظری درتریست ایتالیا را به عهده داشت. عبدالسلام در طول عمر خود جوایزبین المللی مختلفی دریافت داشت که ازمیان آنها می توان به جابزه نوبل دررشته فیزیک اشاره کرد . وی تلاش کرد تا به کشورهای درحال توسعه برای رسیدن به دانش پیشرفته کمک کند که بنیانگذاری مرکز فیزیک نظری از جمله کارهای ماندگار وی برای کمک علمی به این کشورها است.

درگذشت استاد روح الله خالقی :

استاد روح الله خالقی، در سی ام آبان ماه سال 1344 خورشیدی بر اثر بیماری سرطان معده دار فانی را وداع گفت.





روح الله خالقی استاد بر جسته موسیقی ایران زمین در سال 1285 در شهرستان کرمان متولد شد . وی دوران کودکی اش را در مسافرت گذراند . او مدتی بعد به همراه خانواده خود به تهران آمد و در این شهر به مدرسه آمریکایی ها رفت . خالقی پس از آن وارد مدرسه موسیقی شد . وی پس از تحصیل مقدمات علوم ، وارد دانشگاه شد و دررشته زبان و ادبیات فارسی لیسانس گرفت . روح الله خالقی در شانزده سالگی در محضر درس استاد کلنل علینقی خان وزیری حاضر شد و مدت چهل و سه سال در خدمت آن استاد یگانه موسیقی ، تلمذ موسیقی ایرانی نمود . روح الله خالقی، علاوه بر ریاست هنرستان موسیقی ملی، تا هنگام فوت رهبری ارکستر گل ها و عضویت شورای موسیقی رادیو ایران را به عهده داشت. وی سالها نیز سرپرستی ارکسترهای شماره یک و دو رادیو را به عهده داشت . خالقی همچون استاد خود در حوزه نظریه پردازی موسیقی ایرانی نیز آثار در خشانی را ازخود به یادگار نهاده است که از میان آنها می توان به متدها و دستورهای علمی برای تدریس موسیقی ملی اشاره کرد . او همچنین قطعات ارکستری ، قطعات آواز و آثار ساده بسیاری را برای مدارس موسیقی به رشته تحریر در آورد . نظری به موسیقی و سرگذشت موسیقی ایران در دو جلد از جمله آثار نوشتاری او در حوزه موسیقی است.





استاد روح الله خالقی، سرانجام در سی ام آبان ماه سال 1344خورشیدی براثربیماری سرطان معده دارفانی را وداع گفت . خالقی، مرد با ایمانی بود که به ائمه اطهار(ع)،عشق می ورزید . اوهمچنین به ایرانی بودن خود می بالید وبه همین منظورآثار درخشانی دراین زمینه ازخود به یاد گارنهاده است. سرود زیبای " ای ایران، ای مرز پر گهر" ازجمله معروفترین آثار اوست .



افتتاح هفدهمین دوره شورای ملی فلسطین در امان :







درچنین روزی درسال 1984 میلادی هفدهمین اجلاس شورای ملی فلسطین درامان آغازبه کارکرد. این اجلاس ازسوی اغلب گروههای فلسطینی تحریم شد وبا توجه به سرباز زدن خالد الفهوم از حضور در این شورا عبدالحمید السائح بعنوان رئیس شورای ملی برگزیده شد .

استقلال لبنان :



درچنین روزی در سال1943میلادی درجریان جنگ جهانی دوم کشورلبنان به استقلال دست یافت .

لبنان کشوری است کوهستانی در جنوب غربی آسیا ، منطقه خاورمیانه و در ساحل شرقی دریای مدیترانه . این کشور با سوریه و فلسطین اشغالی همسایه است . مساحت این کشور 10400 کیلومتر مربع است . نژاد مردم کشور لبنان سامی است و غالب آنان پیرو ادیان اسلام و مسیحیت اند . زبان رایج میان مردم این کشور عربی است و برخی از آنان به زبان فرانسه نیز تکلم می کنند . حکومت این کشور جمهوری است . لبنان در چنین روزی درسال 1943 میلادی از فرانسه مستقل و در بیست و چهارم اکتبر سال 1945 میلادی به عضویت سازمان ملل متحد در آمد . لبنان بعد ازخروج ازتسلط عثمانی بنابر تصمیم جامعه ملل تحت قیمومت فرانسه قرارگرفت.



تولد جرج الیوت :





جرج الیوت نویسنده مشهور انگلیسی در چنین روزی در سال 1819 میلادی به دنیا آمد نام حقیقی وی مری ایوانس بود . این نویسنده زن انگلیسی ، نام مردانه جورج الیوت را به دلیل برخی مصالح خانوادگی ( از جمله تعصب خانواده وی ) برگزید تا شناخته نشود . وی در طول شصت سال از زندگی خود آثار فراوانی به یادگار گذاشت که از میان آنها می توان به سیلاس مارنر ، آدام بید و آسیاب نهر فلاس اشاره کرد . وی در سال 1880 دار فانی را وداع گفت .



تولد شارل دو گل :





شارل دو گل فرانسوی در چنین روزی در سال 1890 میلادی به دنیا آمد . دوگل بین سالهای 1958 تا 1969 بر کشور فرانسه حکومت کرد . پدرش مدرس فلسفه و ادبیات بود.ژنرال شارل دو گل سیاستمدار بر جسته فرانسوی نقش حساسی در مراحل پایانی جنگ جهانی دوم برای کشورش ایفا کرد . او علاوه بر خد مات سیاسی خود توانست با بر خورد واقع بینانه مساله الجزایر را حل کند . دو گل در انتخابات سال 1965 میلادی دگر باره به ریاست جمهوری فرانسه برگزیده شد و با وجود پیروزی سال 1968 بر مخالفان خود و با همه محبوبیتی که در میان هموطنان خود داشت در اثر شکست درهمه پرسی معروف سال 1969 از ریاست جمهوری کناره گیری کرد . وی در نهم نوامبر 1970دار فانی را وداع گفت .



تجزیه امپراطوری سوئد :

در چنین روزی در سال 1699 میلادی معاهده ای میان کشور های دانمارک ، روسیه ، ساکسونی و لهستان برای تجزیه امپراطوری سوئد امضا شد .

بکارگیری علامت اس او اس (sos ) :

در چنین روزی در سال 1906 میلادی کنوانسیون بین المللی رادیو تلگراف در برلین علامت اس او اس را به عنوان نشانه در خواست کمک قبول کرد . این عبارت به معنای " جان ما را نجات دهید " است .



آغاز نبرد استالینگراد :

در چنین روزی در سال 1942 میلادی نبرد استالینگراد در میانه جنگ جهانی دوم آغاز شد . این نبرد بین نیروهای مدافع شهر و قوای اشغالگر نازی در گرفت که از جنگ های معروف و مثال زدنی جنگ جهانی دوم در جبهه سر زمین های شوروی سابق است . این شهر ماه ها در محاصره قوای هیتلری بود تا آن حد که مردم ناچاربه خوردن حیوانات مرده بودند اما در مقاومتی ستودنی از ورود نیرو های آلمان هیتلر ی به شهر و تصرف کامل آن جلوگیری کردند.



تحریم علیه ژاپن :

در چنین روزی در سال 1943 میلادی روزولت رییس جمهور آمریکا، وینستون چرچیل نخست وزیر انگلستان و چیانگ کای چک، رهبر چین در قاهره با یکیدیگر دیدار کردند تا در باره اعمال تحریم هایی علیه ژاپن به بحث بنشینند .



صدور قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی :





در چنین روزی در سال 1967 میلادی شورای امنیت سازمان ملل متحدق قطعنامه 242 خود را صادرکرد . در این قطعنامه سازمان ملل متحد رژیم صهیونیستی را به بازگشت به پشت مرزهای قبل از سال 1967 فرا می خواند. در برابر این در خواست ، شورای امنیت همچنین از کشور های عربی خواست موجودیت رژیم صهونیستی را به رسمیت بشناسند . رژیم صهیونیستی همچون دیگر قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل به این مورد توجهی نکرد .



اعطای مقام ناظر به سازمان آزا د یبخش فلسطین :

در چنین روزی در سال 1974 میلادی مجمع عمومی سازمان مللل متحد به سازمان آزادیبخش فلسطین مقام ناظررا در زمان

اجلا س این سازمان اعطا کرد .



به قدرت رسیدن خوان کارلوس :

در چنین روزی در سال 1975 خوان کارلوس اول پس از مرگ ژنرال فرانسیسکو فرانکو به عنوان شاه اسپانیا قدرت را در دست گرفت .



کناره گیری تاچر از قدرت :





در چنین روزی در سال 1990 میلادی مارگارت تاچر نخست وزیر انگلستان از سمت خود کناره گیری کرد . تاچر این کهنه سیاستمدار انگلستان پس از یازده سال و اندی نخست وزیری و پانزده سال رهبری حزب محافظه کار انگلستان از اریکه قدرت پایین آمد . وی به سبب مواضع سرسختانه اش در رویارویی با مسایل داخلی و خارجی کشورش به بانوی آهنین شهرت داشت . او توانست در لشکر کشی به جزایر مالویناس بر حکومت ژنرال های آرژانتین پیروز گردد . وی پایه گذار نوعی دیپلماسی در انگلیس بود که به نام او به تاچریسم شهرت یافت . پس از او جان میجر قدرت را درست گرفت .



حضور مکزیک در تجارت آزاد آمریکای شمالی :

در چنین روزی در سال 1993 میلادی سنای مکزیک در تصمیمی نهایی توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی را قبول کرد .



آتش زدن روستاهای غرب بوسنی :

در چنین روزی در سال 1994 میلادی جنگجویان صرب روستاهای شمال غرب بوسنی را در پاسخ به بمباران هوایی ناتو به آتش کشیدند .



ترور رییس جمهور لبنان :

در چنین روزی در سال 1989 رنه معاود رییس جمهور لبنان ، سه هفته بعد از بمب گذاری در دفترش ، که وی از آن جان سالم به در برد ، ترور شد .



دستور اخراج نیروهای مصری از سودان :

در چنین روزی در سال 1924 میلادی انگلستان دستور اخراج نیرو های مصری را از سودان صادر کرد .



آغاز شانزدهمین المپیک جدید :

در چنین روزی در سال 1956 میلادی شانزدهمین المپیک جدید ورزشی در ملبورن استرالیا آغاز شد .



تولد ارا سموس رینهولد :

در چنین روزی در سال 1511 میلادی ارا سموس رینهولد ریاضیدان بر جسته آلمانی به دنیا آمد . وی جدول نجومی را طراحی کرد .

تولد ویلهلم فرید من باخ :

در چنین روزی فرید من باخ آهنگساز مشهور آلمانی در سال 1710 میلادی دیده به جهان گشود . وی پسر جی اس باخ آهنگساز مشهور بود . سمفونی 64 عنوان مهمترین اثر اوست .



تولد جرج گیسینگ :

در چنین روزی در سال 1857 میلادی جرج گیسینگ نویسنده انگلیسی دیده به جهان گشود . تیرزا و تاج زندگی عناوین مهمترین آثار اویند .



تولد آندره ژید :





در چنین روزی در سال 1896 میلادی آندره ژید نویسنده مشهور فرانسوی دیده به جهان گشود .

وی در یازده سالگی پدرش را از دست داد . او پس از چند سال تحصیل در رشته های گوناگون به ادب و هنر گرایش یافت و در انجمن های ادبی بسیاری شرکت جست . در همین ایام بود که در سفری به آفریقا به بیماری سل دچار گشت . انتشار مجله جدید از مهمترین مجلات ادبی فرانسه و نگارش کتب اودیپ ، پرومته ، سرگذشت تزه ( هرسه اقتباسی از اساطیر یونان) ، دفترچه آندره ولتر ، در تنگ، آهنگ روستایی ، سکه سازان ، بازگشت از شوروی ، خاطراتی از اسکار وایلد ، تربیت زنان و مائده های زمینی عناوین مهمترین آثار اویند . ژید در سال 1947 میلادی مفتخر به دریافت جایزه نوبل ادبیات گردید . نثر ژید شاعرانه و لطیف و نوشته های او مانند اندیشه هایش مدام دچار دگرگونی بود .