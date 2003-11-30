ملي پوشان استقلال حق همراهي تيم ملي را ندارند

اميرقلعه نوعي سرمربي استقلال دقايقي پس ازپايان ديدارتيمش مقابل سپاهان خطاب به بازيكنان ملي پوش تيمش گفت: زمانيكه مربيان تيم ملي ازشمااستفاده نمي كنند وبغيرازمصدوميت وخستگي نتيجه اي عايد باشگاه نمي شود، لزومي ندارد درتمام سفرها در كنار تيم ملي باشيد. ما بخاطرهمين رفت وآمدها خيلي ضرركرديم وديگراجازه نمي دهم موقعيت استقلال بخاطربي برنامگي تيم ملي به خطر بيفتد.

به گزارش خبرنگار" مهر" ازاصفهان سرمربي استقلال همچنين تاكيد كرد: بازي با كويت، چندان بااهميت نيست كه بخواهيم بخاطرآن تمرينات تمام تيمها را دچار وقفه كنيم. روي همين اصل بهتراست تيم ملي ازبازيكنان ديگري به جاي بازيكنان استقلال استفاده كند و اجازه بدهد تيم ما هم طبق برنامه كارش را ادامه بدهد.

گفتني است: ملي پوشان تيم استقلال راعلي سامره،عليرضا واحدي نيكبخت وپيروزقرباني تشكيل مي دهند.