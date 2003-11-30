اميرقلعه نوعي سرمربي تيم فوتبال استقلال با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" گفت: دوتيم درمجموع بازي خوبي را ارائه كردند، اين اولين مساوي ما بعد ازچند باخت پياپي به سپاهان بود وبه نظرمن مي تواند نتيجه قابل قبولي باشد. نيمه اول تيم ما چند موقعيت عالي را براي گلزني ازدست داد كه اگرمهاجمان بيشتردقت مي كردند مطمئنا درنيمه اول مي توانستيم دروازه سپاهان را بازكنيم.

وي با اشاره به بازي خوب وحيد طالب لودروازه بان جوان تيم استقلال دربازي سخت اين تيم مقابل سپاهان خاطرنشان كرد: خوشحالم كه يك چهره جوان را به فوتبال ايران معرفي كردم، وي ازآزمون سختي سربلند بيرون آمد ونشان داد كه فوتبال ايران ميتواند درآينده روي وي بعنوان يك دروازه بان بزرگ حساب كند. طالب لويكي ازچهره هاي آينده دارفوتبال ماست كه شايستگي هايش را دراين بازي به نمايش گذاشت ومطمئنا درآينده ازاوبيشترخواهيد شنيد.

سرمربي استقلال درباره تيم سپاهان گفت : آنها بيشتر از ما صاحب توپ بودند و خوب بازي را اداره مي كردند ولي نتوانستند از موقعيت هايي كه بدست آوردند به خوبي استفاده كنند و از برتري كه در جريان بازي داشتند براي رسيدن به گل بهره بگيرند .

قلعه نوعي درمورد استفاده از خرمگاه به جاي ستار همداني در اين ديدار گفت : اين تغيير دليل خاصي نداشت . تشخيص ما اينطور بود كه در اين بازي خرمگاه موثرتر خواهد بود و به همين جهت از او در دفاع آخر استفاده كرديم و در مجموع هم از عملكرد او راضي هستم .