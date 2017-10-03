امیر نصیربیگی مدیر گروه هنرهای نمایشی بنیاد فرهنگی روایت فتح در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سوگواره «رکعت به رکعت عاشقی» که با حمایت این بنیاد اجرا شد، گفت: سوگواره «رکعت به رکعت عاشقی» تولید اختصاصی گروه هنرهای نمایشی بنیاد روایت فتح به حساب می آمد و طبق طرحی که سیاوش طهمورث ارایه کرده بود در شورای تخصصی ما مورد بررسی قرار گرفت و در شورای طرح و برنامه نیز با جزییات کامل مطرح شد و سپس به طراحی و کارگردانی سیاوش طهمورث اجرای خود را آغاز کرد.

وی درباره ویژگی های مجالسی که در این سوگواره اجرا شد، عنوان کرد: در سال های گذشته در محل بنیاد روایت فتح سوگواره هایی برگزار می شد اما مدتی بود که تعطیل شده بودند. به دلیل سابقه طولانی برپایی این مراسم و بازخوردهای خوبی که از مخاطبان می گرفتیم به دنبال این بودیم که برای ایام محرم سوگواره را آماده کنیم که در طرحی که با آقای طهمورث به آن رسیدیم قرار بر این شد که هم مجالس پرده خوانی و هم تعزیه را داشته باشیم و در عین حال هم شکل درست ارایه تعزیه را اجرا کنیم و هم نسخ معتبر تعزیه در این مجالس خوانده شود.

نصیربیگی یادآور شد: بر همین اساس تاکیدمان بر این بود که کارها از شاخص های کیفی برخوردار باشند و از تعزیه خوانان حرفه ای و متخصص بهره گرفته شود تا این مجالس با مشارکت همه دوستان و به شکل مطلوبش ارایه شود. نکته جالب توجه در برگزاری این سوگواره اجرای تعزیه های غریب بود؛ تعزیه هایی که در طول سال شاید گروه های حرفه ای تنها یکبار آنها را اجرا کنند چون نسخ ثقیلی هستند و اجرایشان بسیار سخت است اما دوستان تلاش کردند با تمام سختی ها کارها را آماده اجرا کنند.

این مدیر هنری متذکر شد: بسیاری از مهمانان خارجی که از این مجالس دیدن کردند با وجودیکه از جزییات تعزیه ای که اجرا می شد، اطلاع نداشتند اما دریافت های بسیاری خوبی از کارها داشتند. این مساله نشان دهنده این است که تعزیه پتانسیل ارتباط برقرار کردن با هر مخاطبی را به عنوان یک هنر اصیل و ریشه دار، دارد. امیدوارم استمرار این برنامه ها به رشد تعزیه در ایران کمک کند و نسخ معتبر و بَری از انحراف را رواج دهد و شاهد گسترش و توسعه این هنر ملی باشیم.

وی درباره دیگر برنامه های نمایشی بنیاد روایت فتح بیان کرد: همچنین یک نمایش ترکیبی با عنوان «مامن» نیز آماده اجرا شده که از ۱۵ مهرماه در بوستان یاس فاطمی واقع در منطقه ۴ اجرا خواهد شد. این نمایش محیطی هم به صورت کامل، تولیدی بنیاد روایت فتح است که در فضای باز این بوستان اجرا خواهد شد. همچنین ۲ نمایش دیگر با نام های «ماه هفتم» و «نامه آخر» مورد حمایت بنیاد بوده اند. نمایش «ماه هفتم» مستقلا از تولیدات ما بوده و قبلا در جشنواره تئاتر سوره ماه حضور پیدا کرده اما امکان اجرای عمومی برایش فراهم نشده بود در خانه نمایش اداره تئاتر روی صحنه رفت. «نامه آخر» هم جزو متونی بود که برای فراخوانی که قبلا منتشر کرده بودیم، فرستاده شده بود ولی چون قرار بود اواخر شهریور ماه نتایج فراخوان اعلام شود و این نمایش هم آماده اجرا در حوزه هنری بود، قرار بر این شد که از این اثر حمایت مشارکتی با همراهی حوزه هنری صورت گیرد و در هفته دفاع مقدس به صحنه برود.

نصیربیگی درباره تسویه نشدن هزینه نمایش های مورد حمایت قرار گرفته شده، توضیح داد: ما طبق قراردادهایی که با گروه ها بسته ایم، هزینه ها را تسویه می کنیم. به عنوان نمونه با گروهی به این شکل قرارداد بسته شده که ابتدا پیش پرداخت دریافت کنند و بعد در میانه اجرا قسط دوم و بعد از پایان اجرا قسط آخر را به آنها پرداخت کنیم. قرارداد کارهای حمایتی به این شکل است که بعد از پایان اجراها کل تسویه حساب انجام شود.

مدیر گروه هنرهای نمایشی بنیاد روایت فتح در پایان درباره اجراهای خیابانی عنوان کرد: اجراهای خیابانی مدتی است که در ۱۸ استان کشور آغاز شده است و برخی از آنها در شرف اتمام هستند. نزدیک به ۲۰۰ گروه تئاتر خیابانی در تمام شهرهای ایران اجرا دارند و یک گروه نیز یک هفته جلوتر از هفته دفاع مقدس نمایششان را اجرا کرده اند.