دبی «شهر مریخی» می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، هدف از ساخت این شهر شبیه سازی حیات در سیاره سرخ رنگ است.

شهر مذکور با مساحت ۱۷۶,۵۱۶ مترمربع ساخته می شود و به این ترتیب بزرگترین شهر شبیه سازی شده جهان به حساب می آید.

گروه محققان یک سال در این پروژه زندگی می کنند. آنها با انجام آزمایش های مختلف در این شهر نیازهای انسان به مواد غذایی، آب و انرژی را برای ادامه حیات در مریخ بررسی می کنند.

این شهر بخشی از استراتژی Mars۲۱۱۷ دبی است. هدف این استراتژی ساخت نخستین پایگاه در مریخ در ۱۰۰ سال آتی است.

در این شهر آزمایش های پیشرفته آب وهوا و محیط خشن سیاره را شبیه سازی می کنند.