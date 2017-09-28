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۶ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۲۹

با مساحت ۱۷۶۵۱۶ متر مربع؛

دبی «شهر مریخی» می سازد

دبی «شهر مریخی» می سازد

دبی قصد دارد شهری برای شبیه سازی زندگی در مریخ با مساحت ۱۷۶۵۱۶ متر مربع و بودجه ۱۳۹ میلیون دلار بسازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، هدف از ساخت این شهر شبیه سازی حیات در سیاره سرخ رنگ است.

 شهر مذکور با مساحت ۱۷۶,۵۱۶ مترمربع ساخته می شود و به این ترتیب بزرگترین شهر شبیه سازی شده جهان به حساب می آید.

 گروه محققان یک سال در این پروژه زندگی می کنند. آنها با انجام آزمایش های مختلف در این شهر نیازهای انسان به مواد غذایی، آب و انرژی را برای ادامه حیات در مریخ بررسی می کنند.

 این شهر بخشی از استراتژی Mars۲۱۱۷ دبی است. هدف این استراتژی  ساخت نخستین پایگاه در مریخ در ۱۰۰ سال آتی است.

در این شهر آزمایش های پیشرفته آب  وهوا و محیط خشن سیاره را شبیه سازی می کنند.

کد مطلب 4099925
شیوا سعیدی

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