به گزارش خبرنگار مهر ، مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در یازدهمین همایش بین المللی نفت وگاز گفت : تولید واقعی محصولات این بخش از 3/4 میلیون تن سال 1991 به 6/23 میلیون تن در پایان سال 2006 خواهد رسید که به این ترتیب رشد تولیدات 6 برابر می شود .

غلامحسین نجابت اظهارداشت: در برنامه چهارم و پنجم توسعه به میزان 24 میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی صورت می گیرد که بدین ترتیب ایران در تولید اتیلن ، متانول و تولیدات آروماتیک به رتبه اول منطقه دست می یابد .

وی گفت : مجموعه تولیدات پتروشیمی نیز در سال 2009 به 58 میلیون تن خواهد رسید . نجابت همچنین از راه اندازی واحدهای اسید استیک ، اوره و آمونیاک ، پتروشیمی برزویه ، زاگرس در سه ماهه اول سال 2007 خبر داد.

وی با اشاره به وضعیت مصرف محصولات پتروشیمی، تصریح کرد: مصرف این محصولات که در سال 1990 ، 1/1 میلیون تن بوده در سال 2006 به 6/5 میلیون تن خواهد رسید که این امر بیانگر آن است که به میزان تولید مواد پتروشیمی در واحدها افزوده می شود .