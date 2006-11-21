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۳۰ آبان ۱۳۸۵، ۱۲:۴۵

مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی :

صادرات محصولات پتروشیمی 6 برابر می‌شود

صادرات محصولات پتروشیمی 6 برابر می‌شود

غلامحسین نجابت گفت : حجم کل صادرات محصولات پتروشیمی در سال 2006 نسبت به سال 1390، شش برابر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر ، مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در یازدهمین همایش بین المللی نفت وگاز گفت : تولید واقعی محصولات این بخش از 3/4 میلیون تن سال 1991 به 6/23 میلیون تن در پایان سال 2006 خواهد رسید که به این ترتیب رشد تولیدات 6 برابر می شود .

 

غلامحسین نجابت اظهارداشت: در برنامه چهارم و پنجم توسعه به میزان 24 میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی صورت می گیرد که بدین ترتیب ایران در تولید اتیلن ، متانول و تولیدات آروماتیک به رتبه اول منطقه دست می یابد .

 

وی گفت : مجموعه تولیدات پتروشیمی نیز در سال 2009 به 58 میلیون تن خواهد رسید . نجابت همچنین از راه اندازی واحدهای اسید استیک ، اوره و آمونیاک ، پتروشیمی برزویه ، زاگرس در سه ماهه اول سال 2007 خبر داد.

 

وی با اشاره به وضعیت مصرف محصولات پتروشیمی، تصریح کرد: مصرف این محصولات که در سال 1990 ، 1/1 میلیون تن بوده در سال 2006  به 6/5 میلیون تن خواهد رسید که این امر بیانگر آن است که به میزان تولید مواد پتروشیمی در واحدها  افزوده می شود .

کد مطلب 410001

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