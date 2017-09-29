تدارک گسترده برای تردد زائران اربعین/افزایش مرزهای تردد به۴پایانه

داوود کشاورزیان در گفت وگو با خبرنگار مهر با تشریح تمهیدات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برای سفرهای زمین زائران اربعین گفت: امسال مرز خسروی نیز برای زائران اربعین فعال خواهد شد.

وی گفت: مرز خسروی طی سالهای اخیر به دلیل آنکه به لحاظ امنیتی در سمت عراق با مشکل مواجه بود و دولت مرکزی بغداد برای برقراری امنیت در آن سوی مرز خسروی اعلام آمادگی نمی کرد استفاده نمی شد اما امسال با توجه به برقراری امنیت در منطقه مقابل مرز خسروی در عراق و اعلام آمادگی بغداد برای تامین امنیت زائران ایرانی، این مرز نیز به سه مرز قبلی (مهران، شلمچه و چزابه) افزوده خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برنامه ریزی کرده ایم تا مرز خسروی بخشی از جمعیت زائران مراجعه کننده به مرز مهران را به خود اختصاص دهد، افزود: با توجه به اینکه از دهه های گذشته مرز خسروی به دلیل قدیمی بودن و تردد مسافران ایرانی به عراق از این مرز، از امکانات خوبی برخوردار است نیاز به توسعه زیرساخت های چندانی برای تردد زائران اربعین در سال جاری ندارد.

وی ادامه داد: با این حال سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای فاصله ۱۱۵ کیلومتری قصرشیرین تا مرز خسروی را تجدید روکش آسفالت کرده و استانداری و سایر دستگاههای محلی کرمانشاه نیز تعداد زیادی پارکینگ، هم برای اتوبوس های حاملان زائران و هم خودروهای شخصی زائران، آماده کرده اند.

کشاورزیان درباره تامین زیرساختهای بهداشتی مورد نیاز در مسیرها نیز اظهار کرد: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه نیز تعداد زیادی سرویس بهداشتی در پارکینگ ها و محل استقرار گیت ها ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مرز خسروی ۲۵ گیت ورود و خروج مسافر دارد، گفت: در حال ایجاد ۳۵ گیت بازرسی دیگر هستیم تا در زمان آغاز سفرهای اربعین تعداد گیت های بازرسی به ۶۰ گیت افزایش یابد.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره قیمت بلیت اتوبوس های ویژه جابجایی زائران اربعین از شهرهای مختلف به سمت مرز خسروی و بالعکس اظهار داشت: با توجه به اینکه این اتوبوس، چه در زمان رفت و چه در زمان بازگشت زائران، باید یک سر خالی حرکت کنند نظر سازمان راهداری با توافق با انجمن های شرکت های حمل و نقل مسافر این است که هزینه بلیت اتوبوس دو برابر محاسبه شود.

وی افزود: نرخی که از مسافران اخذ خواهد شد با توجه به ازدحام، ترافیک و معطلی اتوبوس ها در پایانه های مرزی چهارگانه سال جاری دارای توجیه اقتصادی خواهد بود حتی در سال گذشته غیر از آنکه اتوبوس ها یک سر خالی تردد می کردند در روزهای پایانی انجام سفرهای اربعین و در موعد بازگشت مسافران در چند مورد تعدادی از اتوبوس ها به دلیل نبود زائر و اتمام سفر، دو سر خالی تردد کرده بودند اینها فاکتورهایی هستند که در تعیین نرخ موثر است. شرکت های حمل و نقل مسافر نیز در سالهای گذشته تقاضای نرخ دو برابری را داشتند وامسال نیز همین سیاست و رویه ادامه خواهد یافت.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تاکید کرد: در ایام برگزاری سفرهای اربعین و همچنین سفرهای تاسوعا و عاشورای امسال بخش باری و کامیونی مرز خسروی به طور موقت تعطیل بوده و تردد کامیون از این مسیر ممنوع خواهد بود.

کشاورزیان ادامه داد: بخش مسافری مرز خسروی پس از اتمام سفرهای اربعین به طور موقت تعطیل می‌شود و مجددا در ایام سفرهای تعطیلات سال نو و سفرهای محرم و اربعین سال آینده مجددا به چرخه تردد زائر میان ایران و عراق افزوده خواهد شد.

وی تصریح کرد: البته امیدواریم با اندیشیدن تمهیداتی بتوانیم بخش مسافری مرز خسروی را در طول سال برای تردد مردم فعال نگهداریم.