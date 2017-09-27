به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری عصر چهارشنبه در نشست با دست اندرکاران اجرای سد شفارود در شهرستان رضوانشهر، اظهار کرد: باتوجه به اینکه سد شفارود نقش مهمی در تأمین آب شرب و همچنین کشاورزی شهرستان رضوانشهر و برخی شهرستان های دیگر دارد برای مردم و مسئولان دارای اهمیت بسیاری است.

وی با بیان اینکه این پروژه نقش مهمی در منطقه ایفا می کند، افزود: براساس گزارش های داده شده در حال حاضر سد شفارود از پیشرفت فیزیکی ۳۶ درصدی برخوردار است.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه اعتبارات مالی برای ساخت این پروژه از طریق فاینانس و منابع خارجی تأمین می شود، گفت: به همین دلیل روند تأمین این اعتبارات نسبت به اعتبارات داخلی از محل بودجه کشور از پیچیدگی بیشتر برخوردار است.

وی با تأکید برنقش مهم احداث سد شفارود در تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی منطقه، خاطرنشان کرد: احداث و تکمیل این پروژه از اولویت های استان محسوب شده و از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

سالاری در ادامه با اشاره به اینکه تأخیر به وجود آمده در تکمیل این پروژه مربوط به سال های گذشته و زمان فشار و تحریم ها بوده است، تصریح کرد: خوشبختانه با برداشتن شدن تحریم ها بخش عمده ای از موانع در مسیر پروژه برداشته شده است.

وی همچنین یادآورشد: باید تلاش شود تا موانع حقوقی فاینانس و تأمین کننده مالی این پروژه نیز مرتفع شوند.

استاندار گیلان با بیان اینکه انتظار می رود راهکارهای مناسبی با همکاری و تعامل دستگاه های مربوط برای مرتفع شدن موانع و مشکلات پروژه ارائه شود، اظهار کرد: طی دو ماه گذشته اقدامات خوبی در روند تکمیل این پروژه صورت گرفته که امیدورایم با سرعت و جدیت بیشتری ادامه یافته تا مشکلات مردم منطقه حل شود.