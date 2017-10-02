سناریوی آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تجزیه منطقه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قادری، سردبیر روزنامه تهران تایمز و مدیرکل اخبار بین الملل خبرگزاری مهر در نشست «بررسی بحران قطر» در مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه با بیان اینکه برای بررسی بحران قطر باید به عقب و به سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ بازگشت، اظهار داشت: نقطه مشترک بین تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس مقابله این کشورها با بهار عربی بود.

وی با اشاره به حمایت های قطر از جریان های اخوانی افزود: جریان اخوان به طور مستقیم از طریق قطر حمایت می شد و بعد از مدتی، براساس اطلاعات روشن، قطر شروع به حمایت و پشتیبانی از گروهک تروریستی جبهةالنصرة کرد.

سردبیر روزنامه تهران تایمز ادامه داد: در ابتدا به نظر می رسید که گروه های معارض در سوریه با یکدیگر اشتراک نظر دارند، اما کمی دقت نشان می داد که در پشت پرده، گروه های جریان معارضه در عراق و سوریه الزاما از یک منبع تغذیه سیاسی و ایدئولوژیک نمی شوند.

قادری با تاکید بر اینکه رژیم صهیونیستی و آمریکا نتوانستند در سوریه به اهدافی که در ابتدا برنامه ریزی کرده بودند دست یابند، تصریح کرد: بازی و رفتار موثر ایران با همراهی حزب الله لبنان در منطقه جلوی پیش روی گروه های تروریستی را گرفت.

وی با اشاره به هدف گذاری مشترک برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس برای مقابله با خطر بیداری اسلامی با پشتیبانی فکری و اطلاعاتی موساد، سیا و MI۶ ، عنوان کرد: ایجاد بحران های منطقه با هدف جلوگیری از دومینوی بیداری اسلامی و الگوبرداری از انقلاب جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت تا در کشورهایی که می توانند با ایجاد بحران جلوی بیداری اسلامی را بگیرند یا مانند مصر بر موج انقلاب سوار شده و اهداف خود را پیش برند.

مدیرکل اخبار بین الملل خبرگزاری مهر با بیان اینکه مجموعه عملیات های «نصر» در سوریه طراحی های صورت گرفته برای مقابله با بیداری اسلامی را برهم زد، گفت: در عملیات هایی که علیه گروه های تروریسی در عراق و سوریه صورت گرفت این گروه ها متلاشی و برخی از فرماندهان گروهک های تروریستی به هلاکت رسیدند. در نتیجه ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی به این جمع بندی رسیدند که رسیدن به اهدافی که پیش بینی کرده بودند، دور از دسترس است.

قادری در ادامه همچنین طرح موضوع همه پرسی اقلیم کردستان عراق را نیز یکی از گزاره های جایگزین پس از عدم موفقیت این کشورها در رسیدن به اهدافشان در ایجاد بحران در منطقه دانست.

وی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تغییر سیاست های این کشور در خاورمیانه با آمدن ترامپ اظهار داشت: ترامپ در زمان تبلیغات انتخاباتی خود نطق های آتشینی علیه عربستان داشت و ملک سلمان و محمد بن سلمان بعد از روی کار آمدن ترامپ احساس خطر می کردند و نگران از دست دادن موقعیت خود به عنوان ژاندارم منطقه بودند، به همین دلیل وارد معامله با آمریکا شدند.

سردبیر تهران تایمز ادامه داد: با وجود نطق های انتخاباتی، ترامپ در اولین سفر خود به عربستان رفت و در کنفرانس ریاض شرکت کرد و پس از این اتفاقات کارشناسان تصور نمی کردند که بلافاصله اختلافات قدیمی موجود بین کشورهای عربی و قطر سر باز کند.

قادری با بیان اینکه در شورای همکاری کشورهای خلیج فارس همواره مواضع ضد ایرانی بزرگنمایی می شد، عنوان کرد: اساسا به خاطر تحت الشعاع قرار نگرفتن ویترین ضدایرانی، این شورا در بیانیه های خود به سراغ موارد تفرقه افکن نمی روند، اما نشست ریاض این بازی را بر هم زد.

وی همچنین پر رنگ بودن عصبیت قومی و اختلافات قبیله ای بین اعراب حاشیه خلیج فارس را از موارد اختلاف بین این کشورها بیان کرد.

مدیرکل اخبار بین الملل خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه افکار عمومی دیگر به این نتیجه رسیده بود که داعش یک گروه تروریستی است و باید با آن مقابله شود، گفت: در این مقطع کشورهای حاشیه خلیج فارس به این نتیجه رسیدند که مقطع کنونی زمان مناسبی است تا مقصری پیدا کرده و بار گناه اتفاقات این چند ساله را به گردن یک کشور بیندازند.

قادری افزود: با توجه به بسترهایی که قطری ها در این مدت برای اخوان المسلمین فراهم کرده بودند، به لحاظ تاریخی و بازه زمانی شرایط محیا بود تا امارات و عربستان، قطر را به عنوان مقصر جلوه دهند و خود را از حمایت از تروریست ها مبرا کنند.

وی با اشاره به بازی هوشمندانه انگلیسی ها در منطقه اظهار داشت: انگلیس همواره به دنبال ایجاد موازنه در بین جریان های منطقه بوده است و هیچگاه اجازه برتری یافتن گروهی بر گروه دیگر را نمی دهد، هرگاه یک جریان سیاسی در منطقه رو به رشد بود انگلیس آن را متوقف کرده است.

سردبیر تهران تایمز با اشاره به اتفاقات و واکنش های کشورهای مختلف بعد از بحران قطر و کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت: ترکیه بعد از این بحران در کنار قطر ایستاد و با شکستن تحریم های اقتصادی از این کشور حمایت کرد.

قادری همچنین با تاکید بر بازی موثر و رفتار ایران در بحران قطر عنوان کرد: ایران با رفتار خود اجازه نداد آن نیت شومی که آمریکا به دنبال آن بود اتفاق بیفتد، البته رفتار ایران به معنای فراموشی خباثت قطری ها نیست.

وی با اشاره به شروط کشورهای عربی برای قطر تاکید کرد: این کشورها با بیان این شروط به دنبال از بین بردن ساختارهای قدرت قطر بودند و در شروط خود مواردی از جمله قطع رابطه با ایران و حزب الله، تعطیلی شبکه الجزیره و خروج نیروهای نظامی ترکیه را بیان کردند.

مدیرکل اخبار بین الملل خبرگزاری مهر همچنین به نقش شبکه الجزیره در شکل دهی به افکار عمومی در جهان عرب اشاره کرد و ساختار این شبکه را مطابق با شبکه انگلیسی بی بی سی دانست.

قادری در ادامه تصریح کرد که برخورد این کشورها با قطر برخوردی حذفی نبود بلکه ترفندی بود تا جلوی عرض اندام قطر در مقابل عربستان سعودی و امارات را بگیرد.

وی ایجاد بحران قطر را در راستای سناریوی کلان آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تجزیه منطقه دانست و تاکید کرد: رفتن به سراغ قطر با هدف ضربه به ترکیه و باج گیری از اردوغان صورت گرفت.

سردبیر روزنامه تهران تایمز با بیان اینکه اگر همه پرسی اقلیم کردستان زودتر اتفاق می افتاد شاید دیگر نیازی به ایجاد بحران بین قطر و کشورهای حاشیه خلیج فارس نبود، گفت: جدایی اقلیم کردستان عراق از دولت مرکزی بغداد بیشترین ضربه را به ترکیه می زند، ترکیه ۱۱ استان کردنشین دارد و از دیر باز اختلافات مرزی بر سر این استان ها وجود داشته است.

قادری با اشاره به ارتباطات بارزانی و موساد از گذشته های دور تصریح کرد: با جدایی اقلیم کردستان از عراق، این منطقه به حیاط خلوت رژیم صهیونیستی تبدیل می شود.

وی در پایان با تاکید بر اینکه بحران قطر یک موضوع فرعی بود، گفت: رژیم امنیتی منطقه چنین سناریویی را نوشته بود و با توجه به نتیجه ندادن سناریوی اول برای تجزیه منطقه، به سراغ قطر رفتند، شاید اگر زودتر همه پرسی اقلیم کردستان اتفاق افتاده بود، به سراغ قطر نمی رفتند.