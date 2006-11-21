به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پروتون از معدود مارک‌های تجاری کشور مالزی است که نتوانست به اهداف تاسیس خود در گسترش بازارهای فروش برسد، و به همین دلیل دولت مالزی که سهام عمده این شرکت را در اختیار دارد، قصد دارد این شرکت را به بخش خصوصی واگذار نماید.

شرکت خودروسازی پژو فرانسه اخیرا تفاهم‌نامه‌ای با پروتون به منظور بررسی همکاری‌های احتمالی منعقد کرد و قرار است تیمی از پژو با سفر به مالزی راه‌های همکاری با پروتون را بررسی کند. درهمین حال، شرکت فولکس واگن آلمان نیز اعلام کرد که علاقمند است سهام اکثریت شرکت پروتون را در اختیار بگیرد.

تحلیل‌گران معتقدند که پروتون نیازمند شریک قدرتمند خارجی است تا بتواند رونق خود را مجددا از سربگیرد. این شرکت در سه‌ماهه نخست امسال 15.9 میلیون دلار زیان دیده بود.

در همین حال، معاون وزیر اقتصاد مالزی اعلام کرد که دولت این کشور علاوه بر شرکت‌های خارجی از مشارکت شرکت‌های داخلی در کمک به پروتون استقبال می‌کند.

نور محمد یعقوب گفت: تاکنون دو شرکت مالزیایی نیز برای خرید سهم 43 درصدی دولت در پروتون اعلام آمادگی کرده‌اند، اما دولت همچنان در حال بررسی تمامی پیشنهادات است تا بهترین گزینه را برای پروتون برگزیند.

دولت مالزی از زمان اجرای برنامه توسعه و اصلاحات گسترده اقتصادی اقدام به ایجاد مارک‌های تجاری جدید نکرد و عمدتا به صورت سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های معروف تجاری کره‌ای و ژاپنی به بازارهای صادراتی آنها راه یافت و پروتون تنها تجربه ایجاد یک مارک تجاری خاص مالزی بود، که به شکست انجامید.

بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند که بازارهای جهانی خصوصا بازار خودرو دیگر ظرفیت پذیرش مارک‌های تجاری جدید ندارد و کشورهای در حال توسعه بهتر است به جای ایجاد مارک‌های تجاری جدید در این زمینه، با مشارکت با شرکت‌های خودروسازی معروف اقدام به تولید مشترک با آنها کنند و از بازارهای صادراتی آنها استفاده نمایند.

شرکت خودروسازی پروتون از چند سال پیش در بازار خودروی ایران حضور یافت اما تاکنون حضور این شرکت، محدود بوده و مشتریان ایرانی استقبال چندانی از خودروهای پروتون در برابر خودروهای رقیب همچون پژو، دوو و سمند نکردند.