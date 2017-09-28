معرفی ناسالم ترین کشورهای جهان

به گزارش خبرنگار مهر، محققان کلینیک کامپر انگلستان با استفاده از داده های سازمان بهداشت جهانی در مورد مصرف الکل، استعمال دخانیات و چاقی در هر کشور، فهرست ناسالم ترین و سالم ترین کشورهای جهان را ارائه کردند.

طبق گزارش این محققان کشور جمهوری چک، ناسالم ترن کشور جهان است و بعد از آن به ترتیب کشورهای روسیه، اسلووانی، بلاروس، اسلوواکی و مجارستان قرار دارند.

در مجموع مشخص شد کشورهای شرق اروپا ناسالم ترین منطقه جهان هستند.

سالم ترین کشور جهان طبق سه معیار فوق، کشور افغانستان معرفی شد. طبق یافته های سازمان بهداشت جهانی، کشور افغانستان دارای دومین کشور با نرخ پایین چاقی است و تنها ۲.۷ درصد جمعیت آن دارای شاخص توده بدنی بیش از ۳۰ هستند. بعلاوه مردم آن تنها ۸۳ نخ سیگار در سال می کشند و به دلیل ممنوعیت مصرف الکل، حداقل الکل در این کشور مصرف می شود.

بعد از افغانستان، کشورهای گینه، نیجر، نپال و جمهوری کنگو قرار دارند.