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۳۰ آبان ۱۳۸۵، ۱۲:۰۹

نمایندگان به دو فوریت طرح تجمیع انتخابات رای ندادند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خود، به فوریت "طرح تجمیع دو انتخابات ریاست جمهوری با شوراهای اسلامی شهر و روستا" رای نداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس درجلسه علنی امروز ، طرح تجمیع این دو انتخابات را که درجلسه علنی روز یکشنبه این هفته مجلس مطرح شده بود، بررسی کردند.

"حمیدرضا فولادگر" نماینده اصفهان و "ایرج ندیمی"نماینده لاهیجان درموافقت با فوریت این طرح صحبت کرده و"فتح الله حسن وند"  نماینده سلسله و دلفان و "بهمن الیاسی" نماینده سنقر درمخالفت با آن سخنرانی کردند.

در نهایت دوفوریت این طرح با 67 رای موافق، 96 رای مخالف و 15 رای ممتنع ازمجموع 205 رای نمایندگان حاضر در جلسه، به تصویب نرسید. درادامه یک فوریت این طرح به رای گذاشته شد که آن هم با 64 رای موافق، 95 رای مخالف و 11 رای ممتنع ازمجموع 207 رای نمایندگان حاضر در جلسه، به تصویب نرسید تا این طرح بصورت عادی در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.

 

کد مطلب 410021

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