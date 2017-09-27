محموله پوشاک قاچاق در عسلویه زمین گیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سهام صالحی گفت: ماموران پلیس آگاهی، پس از کسب خبری مبنی بر بارگیری کالای قاچاق در یک انبار در شهر نخل تقی و قصد انتقال آن به خارج از شهرستان، بلافاصله محورهای خروجی شهرستان را زیر نظر گرفته و بعد از شناسایی، یک دستگاه وانت نیسان را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودروی مذکور، تعداد دو هزار و۵۵۰ ثوب انواع پوشاک و البسه که فاقد هر گونه مدارک گمرکی بود، کشف شد.

سرهنگ صالحی بیان داشت: ارزش کالای مکشوفه برابر نظر کارشناسان چهار میلیارد برآورد شد و در این رابطه دو نفر دستگیر و به همراه خودرو و کالای مکشوفه برای سیر مراحل قانونی در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفتند.