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۶ مهر ۱۳۹۶، ۲:۵۷

فرمانده انتظامی عسلویه:

محموله پوشاک قاچاق در عسلویه زمین گیر شد

محموله پوشاک قاچاق در عسلویه زمین گیر شد

بوشهر - فرمانده انتظامی شهرستان عسلویه ازتوقیف یک دستگاه خودرو وانت نیسان حامل انواع پوشاک قاچاق به ارزش چهار میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سهام صالحی گفت: ماموران پلیس آگاهی، پس از کسب خبری مبنی بر بارگیری کالای قاچاق در یک انبار در شهر نخل تقی و قصد انتقال آن به خارج از شهرستان، بلافاصله محورهای خروجی شهرستان را زیر نظر گرفته و بعد از شناسایی، یک دستگاه وانت نیسان را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودروی مذکور، تعداد دو هزار و۵۵۰ ثوب انواع پوشاک و البسه که فاقد هر گونه مدارک گمرکی بود، کشف شد.

سرهنگ صالحی بیان داشت: ارزش کالای مکشوفه برابر نظر کارشناسان چهار میلیارد برآورد شد و در این رابطه دو نفر دستگیر و به همراه خودرو و کالای مکشوفه برای سیر مراحل قانونی در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفتند.

کد مطلب 4100218

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