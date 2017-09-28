عفو بین الملل خواستار ممنوعیت فروش سلاح به میانمار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، سازمان عفو بین الملل از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست به منظور توقف خشونت ها علیه مسلمانان روهینگا که فرار بیش از نیم میلیون نفر از آنها به بنگلادش را در پی داشته است، تجهیز میانمار به سلاح را ممنوع کند.

عفو بین الملل اعلام کرد که شورای امنیت فورا باید فروش مستقیم یا غیرمستقیم سلاح، مهمات و تجهیزات متعلق را به میانمار متوقف کند.

این سازمان همچنین افزود که در واکنش به خشونت های ارتش میانمار در ایالت راخین باید آموزش این ارتش و دیگر کمک ها به آن متوقف شود.

عفو بین الملل اعلام کرد که ارتش میانمار دست به کوچاندن اجباری و قتل و کشتار علیه مسلمانان روهینگا دست زده و این اقدام، جنایت ضدبشری و پاکسازی نژادی بشمار می‌رود.