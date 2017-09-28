مسیر بصیرت با پیروی از ولایت فقیه دست یافتنی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان چهارشنبه شب در چهارمین یادواره شهدای روستای علی‌آباد چمستان نور با بیان اینکه شهدا نیازی به برگزاری یادواره های ما ندارند، گفت:شهدا چراغ راه هستند تا ما با استفاده از این نورهای روشنی‌بخش مسیر به سمت هدایت را گم نکنیم.



مسئول مطالعات راهبردی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه وجود شهدا بسیار اثرگزار و ارزشمند است، ادامه داد: امروزه همه می‌دانند که مسیر انقلاب اسلامی و شهدا برگرفته از نهضت عاشورا است اما برای گمراهانی که نور را نمی‌بینند هزاران نور روشن باشد هم پیش پای خود را نمی‌بینند.



سردار رادان با تاکید بر اینکه حزب الله لبنان، مردم عراق، سوریه و لبنان مسیر خود را از انقلاب اسلامی ایران ادامه دادند، افزود، باید عزای حسینی، شور حسینی همراه با شعور حسینی باشد تا مسیر را به درستی تشخیص دهیم.



وی با اشاره به اینکه هیچ تفاوتی در مسیر شهدای مدافع حرم و مدافع حریم وجود ندارد، گفت: مسیر همه شهدا یکی است و در جنگ‌های دنیا افراد زیادی را سراغ داریم که با پول و پارتی به دنبال آن هستند تا راهی میدان نبرد نشود.



این مقام مسئول گفت: در جنگ تحمیلی تمامی اقشار مردم داوطلب حضور در جبهه‌ها بودند و با دعوای پای اتوبوس و دست انداختن بر شناسنامه شور و شعور حسینی را عجین کردند.



رادان با اشاره به حسینی بودن شهدای کشور عزیزمان، بیان کرد: زنده نگهداشتن دین خدا هزینه می‌خواهد زیرا بهشت را به بها داده و به بهانه نمی‌دهند.



وی با بیان اینکه نابودی داعش نزدیک است، خاطر نشان کرد: ٧۰ درصد خاک عراق را داعش در دست داشت اما امروز داعش ٨۰ درصد از این ٧۰ را از دست داد و داعش به زودی در سوریه نابود خواهد شد.



وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری که فرمودند اگر اسرائیل غلط اضافه بکند مرکز آن را با خاک برابر می‌کنیم، ادامه داد: دشمن در نظر رهبر انقلاب بسیار خوار و حقیر است ولی در مقابل ملت در دیدگاه رهبری بزرگ هستند.



مسئول مطالعات راهبردی ناجا ادامه داد: امروزه مردم عراق به نیروهای توانمند ایرانی در داخل خاک خود افتخار می‌کنند و سردار قاسم سلیمانی در بین مردم سوریه و عراق بسیار عزیر است البته این مهم نشان از مسیر دین، شیرینی آن و تسخیر قلوب دارد.



وی با بیان اینکه نهضت عاشورا تا ظهور آخرین منجی ادامه دارد، گفت: همواره یزدیان و حسینیان در نبرد با هم بوده چنانچه امروزه داعش نقش یزدیان و خوارج تاریخ را بازی می‌کند.

سردار رادان با اشاره به اینکه هر آنچه از جنایت خوارج و یزیدیان در تاریخ آمده این روزها داعش پیاده‌ساز آن است، گفت: دیدیم که اگر رزمندگان کشورمان با داعش در خارج مرزها نجنگند باید با این عوامل جنایتکار در داخل مرزها جنگید.



وی با اشاره به اینکه دینداری نیازمند هزینه است و باید برای حسینی شدن همانند آن امام بود، گفت: برای حسینی شدن باید درد دین داشت و دنیاطلب نبود.



این مسؤول با اشاره به اینکه رزمندگان فاطمیون در سوریه زیر شکنجه‌های سنگین داعش فقط ذکر اهل بیت به لب می‌آورند و با بدترین شکل ممکن به شهادت می‌رسند، ادامه داد: انقلاب اسلامی با ملت ایران کاری کرده که در همه روستاهای دورافتاده و نزدیک شاهد پرچم برافراشته کشورمان بر مزار شهدا هستیم.



سردار رادان با اشاره به اینکه شهید محسن حججی با شکوه کم نظیر تشییع شد، وی را نمونه بارز مظلومیت شهدای مدافع حرم دانست، گفت: دشمن از ما غافل نیست بلکه روز به روز برنامه مدون دارد و روزی با جنگ تحمیلی وارد میدان شده و روزگاری هم با جنگ نرم، فتنه، اختلاف، جنگ در سوریه، داعش، جنگ در عراق و لبنان برنامه می‌ریزد.



مسؤول مطالعات راهبردی ناجا با تاکید بر اینکه باید با شور و شعور حسینی راهرو شهدا باشیم، گفت: امروزه باید گوش یه فرمان ولی زمان خود باشیم و دست از ولایت برنداریم.



وی با اشاره به اینکه باید مسیر بصیرت را با پیروی محض از ولایت فقیه یافت، بیان کرد: در جنگ تحمیلی رزمندگان از سیم خاردار برای حفاظت از مواضع خود محروم بودند ولی امروزه به برکت خون شهدا به چنان دستاورد بزرگی رسیدیم که موشک رزمندگان کشورمان می‌تواند قلب اسرائیل را به خاک و خون بکشد.