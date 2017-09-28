به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، بشار الجعفری نماینده دائم سوریه در سازمان ملل تاکید کرد: سیاست سوریه بر دو محور مبارزه نامحدود با تروریسم و همزمان پیگیری روند سیاسی برای حل و فصل بحران متمرکز است و اعتقاد به اینکه مذاکرات سوری- سوری راهکار حل بحران سوریه و موضع ثابت دمشق است.

وی افزود: زمان پایان دروغ ها و انحراف افکار عمومی درباره جنگ تحمیلی ضد سوریه فرا رسیده است. دولت سوریه از ابتدای جنگ با سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن همکاری کرده است و آماده همکاری با هر تلاش صادقانه ای که به نفع ملت سوریه به دور از سیاست های تحمیلی و دیکته شده است.

الجعفری تاکید کرد: برخی از مطالبی سخن به زبان می آورند که واقعی نیست و به گفته ها و دروغ پردازی های رسانه های مربوط می شود. ما خواستار روابط بر پایه قانون و اخلاق با سازمان ملل و مبتنی بر عدم سیاسی کردن پرونده انسانی و نیز رابطه شراکت و واقعی هستیم. اینکه برخی کشورها اقدام بشردوستانه را به شروط سیاسی ربط بدهند نابود کننده نقش سازمان ملل است.

نماینده دائم سوریه در سازمان ملل در ادامه بیان کرد: ما با پیشنهاد کمیته بین المللی برای ایجاد ساز و کار سه جانبه سوریه، روسیه و سازمان ملل با هدف تقویت هماهنگی درباره امور بشردوستانه و کمک های انسانی موافقت کردیم و بر ضرورت ارسال این کمکها به همه مناطق از جمله مناطقی به دست ارتش سوریه از جمله در دیرالزور آزاد شده، هستیم.