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۶ مهر ۱۳۹۶، ۸:۵۳

بشار الجعفری:

زمان پایان دروغ‌ها درباره جنگ تحمیلی ضد سوریه فرا رسیده است

زمان پایان دروغ‌ها درباره جنگ تحمیلی ضد سوریه فرا رسیده است

نماینده دائم سوریه در سازمان ملل با اشاره به اینکه زمان پایان دروغ ها و انحراف افکار عمومی درباره جنگ تحمیلی ضد این کشور فرا رسیده است بر حل و فصل سیاسی بحران تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، بشار الجعفری نماینده دائم سوریه در سازمان ملل تاکید کرد: سیاست سوریه بر دو محور مبارزه نامحدود با تروریسم و همزمان پیگیری روند سیاسی برای حل و فصل بحران متمرکز است و اعتقاد به اینکه مذاکرات سوری- سوری راهکار حل بحران سوریه و موضع ثابت دمشق است.

وی افزود: زمان پایان دروغ ها و انحراف افکار عمومی درباره جنگ تحمیلی ضد سوریه فرا رسیده است. دولت سوریه از ابتدای جنگ با سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن همکاری کرده است و آماده همکاری با هر تلاش صادقانه ای که به نفع ملت سوریه به دور از سیاست های تحمیلی و دیکته شده است.

الجعفری تاکید کرد: برخی از مطالبی سخن به زبان می آورند که واقعی نیست و به گفته ها و دروغ پردازی های رسانه های مربوط می شود. ما خواستار روابط بر پایه قانون و اخلاق با سازمان ملل و مبتنی بر عدم سیاسی کردن پرونده انسانی و نیز رابطه شراکت و واقعی هستیم. اینکه برخی کشورها اقدام بشردوستانه را به شروط سیاسی ربط بدهند نابود کننده نقش سازمان ملل است.

نماینده دائم سوریه در سازمان ملل در ادامه بیان کرد: ما با پیشنهاد کمیته بین المللی برای ایجاد ساز و کار سه جانبه سوریه، روسیه و سازمان ملل با هدف تقویت هماهنگی درباره امور بشردوستانه و کمک های انسانی موافقت کردیم و بر ضرورت ارسال این کمکها به همه مناطق از جمله مناطقی به دست ارتش سوریه از جمله در دیرالزور آزاد شده، هستیم.

کد مطلب 4100244

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