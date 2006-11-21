75 فیلم به جشنواره فیلم بهزیستی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، علی روحی دبیر نخستین جشنواره فیلم بهزیستی با اعلام این خبر استقبال سینماگران، فیلمسازان و تهیه کنندگان از این حرکت عظیم فرهنگی هنری را چشمگیر و بی نظیر خواند و افزود: "تنها در بخش سینمایی این جشنواره 48 اثر 35 میلیمتری و 27 اثر سینمایی ویدئویی شرکت کرده اند."



برای شرکت در بخش مسابقه فیلم های سینمایی جشنواره فیلم بهزیستی فیلم هایی چون "مادر"، "بچه های آسمان"، "دختری با کفش های کتانی"، "زندان زنان"، "نسل سوخته"، "میم مثل مادر"، "چکمه"، "ماجراهای اینترنتی"، "گل های داودی"، "غوغا"، "رنگ خدا"، "مهر مادری"، "معجزه خنده"، "هم نفس"، "پول خارجی"، "مریم و میتیل"، "فوتبالیست ها"، "باغ آلوچه"، "محکومین بهشت" و دهها فیلم سینمایی دیگر به دبیرخانه جشنواره رسیده است.



همچنین حضور گسترده هنرمندان برجسته در این جشنواره چشمگیر است که از میان آنها مجید مجیدی، پوران درخشنده، نادر مقدس، تهمینه میلانی، رخشان بنی اعتماد، رسول ملاقلی پور، سیروس حسن پور، علی قوی تن، رسول صدرعاملی، سامان سالور، کمال تبریزی، علی اکبر ثقفی، داود میرباقری، مهدی فخیم زاده، حسن هدایت، محرم زینالزاده، کیانوش عیاری، بهروز شعیبی، شادمهر راستین، آرش معیریان، نازنین مفخم، محمود کلاری، فریدون شیردل، محمود عزیزی، پرویز پورحسینی، مجید مظفری، میترا حجار، یکتا ناصر و دهها هنرمند دیگر را می توان نام برد.



نخستین جشنواره فیلم بهزیستی در بخش های مختلف سینمایی، ویدئویی، کوتاه، مستند، سه دقیقه ای و بخش های ویژه پیامبر اعظم (ص) و مرور آثار یک فیلمساز ایرانی و خارجی از 11 تا 15 دی ماه در تهران برگزار می شود.

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