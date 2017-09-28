به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، همزمان با ایام هفته دفاع مقدس، «همایش تکریم و تجلیل از خانواده های معظم شهداء، جانبازان، ایثارگران شاغل در کتابخانه های عمومی و نویسندگان حوزه دفاع مقدس استان کرمانشاه» با حضور سید قاسم جاسمی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، جعفر همتی مشاور عالی استاندار در، امور ایثارگران ملامحمد محمدی امام جمعه اهل سنت کرمانشاه، معصومه حسنی خونسار مدیرکل کتابخانه های عمومی، حجت الاسلام رحیم جعفری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سرهنگ محمدی مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، جمعی از مدیران، نویسندگان، خبرنگاران و کارکنان اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، در روز چهارشنبه ۵ مهر ماه ۱۳۹۶ در محل سالن همایش های کتابخانه امیرکبیر برگزار شد.

سید قاسم جاسمی، عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در این مراسم ضمن تسلیت بمناسبت ایام محرم و شهادت امام حسین(ع) و یاران پاکش و عرض خیرمقدم به تمامی فرماندهان و خانواده های معزز شهدا، جانبازان و ایثارگران تصریح کرد: مردم استان کرمانشاه از زمان انقلاب علی الخصوص از سال ۱۳۵۹ شرایط جنگ را تمام وجود حس کردند، مردم ما هم در خط مقدم جنگ، هم در بمباران های شهرهای استان و ... شهدا و جانبازان زیادی را تقدیم انقلاب کرده است.

وی در ادامه به تشریح شرایط بعد از انقلاب و شرایط بوجود آمده در کشور پرداخت و گفت: حضرت امام خمینی(ره) با سیاست «نه شرقی نه غربی» خود تمام برنامه های غرب و شرق بخصوص آمریکا را به هم ریخت و جلوی آنها ایستاد و دست آنها را از چپاول سرزمین بزرگ ایران کوتاه کرد.

جاسمی با اشاره به اینکه جنگ و جنگ ورزی خوب و مقدس نیست ابراز داشت: جنگ خوب نیست اما دفاع، مقدس است و ما ۸ سال با دفاع جانانه در مقابل تمامی ابرقدرت ها جنگیدیم، که این جز با همت مردم و دستور دفاعی که از سوی امام(ره) صادر شد میسر نمیشد. لذا بهترین عنوان برای هشت سال دفاع چیزی جز «دفاع مقدس» نیست.

جاسمی با اشاره به اینکه حضور تمامی مردم از پیر تا جوان، زن و مرد در جنگ نشان از یک حماسه ملی بود گفت: ما در جنگ انقلاب و مملکت خود را بیمه کردیم.

وی افزود: ما شهدای فراوانی در جبهه های مختلف در غرب و جنوب کشور داده ایم که لازم است یادگاران این عزیزان و همچنین جانبازان غیور و ایثارگرانی که برای این مرز و بوم جنگیده اند را تکریم کنیم و ارج نهیم، لذا از اداره کتابخانه های عمومی که بانی این مجلس بوده اند کمال تشکر و قدردانی را دارم.

معصومه حسنی خونسا، ر مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، نیز ضمن عرض تسلیت بمناسبت ایام سوگواری سرور و سالر شهیدان و پاسداشت هفته دفاع مقدس خاطر نشان کرد: ۸ سال دفاع مقدس یک رویداد بزرگ و تاریخ ساز است که هرچه در مورد آن گفته و نوشته شود باز هم کم است. چرا که هیچ وقت نخواهیم توانست بخوبی شجاعت ها، رشادت ها، جان‌نثاری‌های رزمندگان و مردم ایران در پاسداشت ارزش‌های اسلامی و دفاع از کشور را در این ایام بیان کنیم.

خونسار در ادامه عنوان کرد: دفاع مقدس در تاریخ ایران و جهان فراموش نخواهد شد، چرا که در دویست سال گذشته برای اولین بار بود که ایران در جنگی نابرابر حتی یک وجب از خاک خود را از دست نداده است و تمام اینها مدیون شهداء، جانبازان و ایثارگران است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «یاد شهداء کمتر از شهادت نیست» ابراز داشت: در همایش «تکریم از خانواده های معظم شهداء، جانبازان، ایثارگران شاغل در کتابخانه های عمومی و نویسندگان حوزه دفاع مقدس استان کرمانشاه» در خدمت یادگاران و فعالان حوزه دفاع مقدس هستیم، گروه اول خانواده های شهداء، جانبازان و ایثارگران و گروه دوم نویسندگانی هستند که کتاب هایی را با موضوع دفاع مقدس نوشته اند، که اگر تلاش این عزیزان نبود این گنجینه بزرگ به نسلهای دیگر منتقل نمی‌شد.

حسنی خونسار با اشاره به برگزاری برنامه هایی از قبیل تحلیل و بررسی کتاب‌های «آن بیست و سه نفر»، «ارمیا» و کتاب «من زنده ام» و همایش «زندگی به سبک شهداء» با حضور خانواده شهدای مدافع حرم، تصریح کرد: امروز مصادف با مراسم تشییع شهید مدافع حرم فعال حوزه کتاب است که به فرموده رهبر انقلاب «شهید حججی، حجت خداوند در برابر چشمان مردم بود» جوانان و رزمندگان زیادی در استان به سان شهید حججی در استان هستند که نمونه بارز آن ۱۴ شهید مدافع حرم در استان کرمانشاه است و ما به این عزیزان مدیون هستیم.

خونسار در پایان گفت: تمامی آرامش، آسایش و امنیت کشور را مدیون خون شهدا و جان نثاری رزمندگان مملکتمان هستیم.

در ادامه از خانواده های معظم شهداء، کتابدار جانباز و ایثارگر و همچنین خانواده های جانباز و ایثارگر با اهدای لوح سپاس به امضای دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور تکریم و تجلیل شد.

همچنینی در این مراسم از خانم مهناز فتاحی، نویسنده کتابهای پناهگاه بی پناه - فرنگیس - عروس های جنگ - اردی بهشتی دیگر- طعم تلخ خرما- قلک- قول مردانه و آقای کامبیز فتح معماری، نویسنده کتابهای پایان دوران – فمنیسم راه یا بیراهه – مثل کوه و دشت؛ نویسندگان فعال حوزه دفاع مقدس استان کرمانشاه تجلیل شد.

همچنین از کتابهای «یاکریمی در قاب آسمان» و «چراغی در صبح» نوشته: شمسی وفایی، «سوری در آسمان» نوشته سکینه محمدی، «در بلندای کرکوک» نوشته آذر آزادی، «ریگهای داغ پاطاق» نوشته مصطفی محمدی، در این مراسم رونمایی شد.