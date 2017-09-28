باید نظارت دقیقی بر امور مالی دانشگاه آزاد اعمال شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، علی اکبر ولایتی در مراسم تکریم و معارفه خزانه ‌دار کل دانشگاه آزاد اسلامی گفت: راه پرفراز و نشیبی پیش روی خزانه دار جدید دانشگاه وجود دارد چراکه دانشگاه آزاد اسلامی یک سازمان غیردولتی بوده و دارای گردش مالی بالایی است، بنابراین نیاز به مراقبت ویژه در این خصوص دارد.

وی افزود: باید نظارت عملی و دقیقی بر وضعیت اقتصادی و مالی این دانشگاه صورت گیرد.

رئیس هیات موسس و هیات امنا دانشگاه آزاد با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی دارای ویژگی های خاصی از جمله مردمی بودن است، خاطرنشان کرد: همه مسئولان و مدیران در این دانشگاه معتقدند که اموال دانشگاه آزاد اسلامی بیت‌المال است که به صورت ذره ‌ذره جمع شده است و به همین دلیل باید اهتمام خود را برای مراقبت از اموال دانشگاه به کار گیریم.

ولایتی گفت: بسیاری از اولیای دانشجویان این دانشگاه از طبقه متوسط جامعه بوده و هزینه تحصیل فرزندان خود را به سختی فراهم می آورند.

سیدعلی حسینی خزانه ‌دار کل دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این جلسه گفت: امیدوارم بتوانم در مجموعه این دانشگاه مثمر ثمر بوده و در راستای تحقق سیاست های این مجموعه فعالیت کنم.

وی افزود: قطعا هر سازمانی دارای نقاط ضعف و قوت بسیاری است که امید است با تلاش و همکاری کارکنان این مجموعه بتوانیم نقاط قوت آن را تقویت کنیم.

عبدالرسول پورعباس معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این جلسه گفت: سعی داریم سامانه مالی دانشگاه آزاد اسلامی را به شکل الکترونیکی درآورده تا اطلاعات مالی این سازمان شفاف شود.

وی افزود: با توجه به اینکه منابع این دانشگاه از شهریه دانشجویان تامین می شود، کاهش هزینه ها در دانشگاه را در دستورکار قرار داده‌ایم تا بتوانیم تخفیف های خوبی به جامعه دانشجویی ارائه دهیم.