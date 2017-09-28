به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود باقری پیش از ظهر پنج شنبه در جمع مداحان شهرستان اسدآباد با اشاره به آیه «واعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفّرقوا» گفت: حبل الله یعنی ریسمان‌هایی که ‌خداوند در طول تاریخ کشیده تا مردم به آنها چنگ زده و نجات پیدا کنند و یکی از قوی‌ترین و برترین آن ها ‌عزاداری امام حسین(ع) است که هرچه بیشتر به این جریان چنگ بزنیم به خدا نزدیک‌تر خواهیم شد. ‌

وی بابیان اینکه وظیفه دیگر حفظ این ریسمان و حبل الهی است، گفت: قرن‌ها تلاش شده تا ‌این منظومه عزاداری به دست ما برسد بنابراین باید از آن حراست کرده و آن را به نسل بعدی منتقل کنیم.

باقری خطاب به مداحان با بیان اینکه اشعاری که به این مناسبت خوانده می‌شود نباید ذائقه نسل جوان را به سمت موسیقی‌های غربی و دانش‌های ‌سطحی نسبت به امام حسین(ع) سوق دهد، گفت: باید عمق معرفت و شناخت نسبت به امام حسین(ع) را در مضامین اشعار گنجاند. ‌

باقری بااشاره به اینکه در طول تاریخ مداحان بسیاری وجود داشته‌اند ولی نام و نشان کسانی از میان آنها در تاریخ باقی مانده است که توانسته‌اند عقل و اندیشه ‌مخاطب را به امام حسین(ع) گره بزنند، گفت: اگرچه محفل عزاداری به شور و هیجان نیاز دارد اما زمانی که این ‌اتفاق رخ داد باید در قله آن عقل و اندیشه قرار گیرد. ‌

رئیس کانون مداحان استان همدان تاکید کرد: یکی از بهترین و ساده‌ترین روش‌های گره زدن عقل و اندیشه افراد به امام حسین(ع)، ‌بهره‌گیری از قرآن است.

باقری با طرح این سئوال که چرا در عزاداری‌ها قرآن تلاوت نمی‌شود، گفت: امام حسین(ع) به خاطر تلاوت قرآن جنگ ‌را که قرار بود در روز تاسوعا آغاز شود، یک روز عقب انداخت، بنابراین باید در عزاداری‌ها و به‌ویژه در شب عاشورا ‌تلاوت قرآن را به یک رسم و سنت تبدیل کنیم. ‌