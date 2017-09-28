انتقال محل دفن زباله سرعین قطعی است

به گزارش خبرنگار مهر، عاطف ناصری صبح پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: مشکلات محل دفن فعلی زباله سرعین موجب شده محل دیگری برای دفن زباله انتخاب شود.

وی افزود: در سه کیلومتری شهر سرعین، هفت هکتار زمین به این منظور اختصاص یافته و فنس کشی محل نیز آغاز شده است.

فرماندار سرعین متذکر شد: با توجه به ضرورت انتقال محل دفن، امید می‌رود تا پایان امسال بتوان انتقال محل دفن زباله را عملیاتی کرد.

ناصری همچنین با اشاره به رفع مشکلات فاضلاب این شهر افزود: ۹۵ درصد از جمعیت شهر سرعین تحت پوشش فاضلاب است.

وی تأکید کرد: سیستم مدرن فاضلاب برای این شهر عملیاتی شده و در فاز نخست نیز ۲۵ میلیارد تومان هزینه کردیم.

فرماندار سرعین با اشاره به پیشبرد مطلوب طرح در دولت قبلی اضافه کرد: امید می‌رود مشکلات فاضلاب شهر سرعین نیز به زودی مرتفع شود.