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۶ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۱۵

معاون اجتماعی انتظامی استان ایلام خبر داد:

کاهش ۵۰ درصدی نزاع در استان ایلام

کاهش ۵۰ درصدی نزاع در استان ایلام

ایلام-معاون اجتماعی انتظامی استان ایلام از کاهش ۵۰ درصدی نزاع در استان ایلام خبر داد.

سرهنگ فرزاد یاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بسیاری از پرونده های موجود در کلانتریها و پاسگاههای انتظای استان با موضوع نزاع فردی و دسته جمعی تشکیل شده است.  

وی ادامه داد: متأسفانه امروزه حجم زیادی از پرونده های موجود در کلانتری ها و پاسگاههای انتظامی استان به علت وجود نزاع های فردی و دسته جمعی است.

وی با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی نزاع های فردی و دسته جمعی در نیمه اول امسال در مقایسه با سال گذشته به خانواده ها توصیه کرد: پاسخ منطقی به خشم را جایگزین واکنش نشان دادن نمائیم و در برخورد با دیگر افراد از ادبیات کلامی و رفتاری تحریک کننده خودداری کنیم.

وی ادامه داد: خشونت در صورت عدم مدیریت صحیح  به عصبانیت ، پرخاشگری و در نهایت نزاع و آسیب رساندن به خود و دیگران می انجامد.

کد مطلب 4100318

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