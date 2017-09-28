کاهش ۵۰ درصدی نزاع در استان ایلام

سرهنگ فرزاد یاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بسیاری از پرونده های موجود در کلانتریها و پاسگاههای انتظای استان با موضوع نزاع فردی و دسته جمعی تشکیل شده است.

وی ادامه داد: متأسفانه امروزه حجم زیادی از پرونده های موجود در کلانتری ها و پاسگاههای انتظامی استان به علت وجود نزاع های فردی و دسته جمعی است.

وی با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی نزاع های فردی و دسته جمعی در نیمه اول امسال در مقایسه با سال گذشته به خانواده ها توصیه کرد: پاسخ منطقی به خشم را جایگزین واکنش نشان دادن نمائیم و در برخورد با دیگر افراد از ادبیات کلامی و رفتاری تحریک کننده خودداری کنیم.

وی ادامه داد: خشونت در صورت عدم مدیریت صحیح به عصبانیت ، پرخاشگری و در نهایت نزاع و آسیب رساندن به خود و دیگران می انجامد.