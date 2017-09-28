نخستین جشنواره «رسانه و رفاه اجتماعی» در کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمان، علی سلیمانی اظهار کرد: اولین جشنواره رسانه و رفاه اجتماعی با هدف ایجاد ارتباط سازنده میان خبرنگاران و سیاستگذاران حوزه رفاه اجتماعی و با رویکرد نقد عوامل موثردر ایجاد فقر برگزار می شود .

وی تصریح کرد: در این جشنواره می خواهیم ضمن برقراری تعامل موثرتر میان خبرنگاران و دستگاه سیاستگذاری، آثارخبرنگاران را در محورهای جشنواره گردآوری و مستند کنیم .

سلیمانی در خصوص جزییات جشنواره گفت: این جشنواره در پنج رشته گفت و گو و مصاحبه، گزارش خبری، یادداشت، مقاله و طنز و در هشت محور نقد سیاست های غلط اجرایی در حوزه فقر زدایی، تاثیر بیکاری در افزایش فقر و بزهکاری، نقش فقر در افزایش اعتیاد و تاثیر آن برخانواده، افزایش آمار طلاق، افزایش حاشیه نشینی، تغییرات اقلیمی و مهاجرت از روستاها به شهرها، زندگی زنان بی سرپرست و بد سرپرست، نقش فقر در افزایش کودکان کار و معلولیت برگزار می شود.

وی تصریح کرد: علاقمندان به شرکت در جشنواره می توانند آثار منتشر شده خود در مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های اینترنتی را حداکثر تا تاریخ ۱۰ مهرماه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند .

مقررات و فرم شرکت در جشنواره و شیوه ارسال آثار در پایگاه اینترنتی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به آدرس www.mcls.gov.ir و پایگاه اطلاع رسانی www.tamin۲۴.ir در دسترس است.