بازارچه صنایع دستی شهر زنجان در تعطیلات ماه محرم دایر است

یحیی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در حوزه گردشگری مذهبی باید به بخش اقتصادی آن نیز توجه شود، افزود: صنعت گران و صاحبان مراکز فروش صنایع دستی با توجه به اعتقادت و باورهایی که دارند در ایام عاشورا و تاسوعااقدام به فروش صنایع دستی نمی کنند که این امر یکی از مشکلات در حوزه گردشگری مذهبی است.

وی ادامه داد: امسال برنامه ریزی ویژه ای از سوی معاونت صنایع دستی استان زنجان صورت گرفته تا بازارچه صنایع دستی در تعطیلات ماه محرم دایر باشد.

رحمتی با بیان اینکه با وجود افزایش میزان گردشگر مذهبی در مواقع خاصی از سال، هنوز توفقی در زمینه اقتصاد گردشگری مذهبی بدست نیامده است، افزود: باید برای تقویت بخش اقتصادی گردشگری مذهبی در استان تلاش شود و برای تحقق این امر برنامه های ویژه تدارک دیده شده است.