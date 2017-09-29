مترجم هوشمند برای کارمندان حوزه درمان ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، شرکت Fujitsu Laboratories نخستین دستگاه مترجم پوشیدنی را ساخته که کاربر می تواند بدون کمک دستهایش از آن استفاده کند.

سال گذشته فوجیتسو تبلتی ساخته بود که در آن میکروفون های خارجی دستگاه قابلیت شناسایی افراد مختلف در گفتگو را داشت. این سیستم همچنین می توانست محاورات به زبان های دیگر را ترجمه کند.

اکنون ابعاد این دستگاه کاهش یافته و قابلیت اتصال به وای فای به آن افزوده شده و علاوه بر آن کاربر می تواند آن را مانند یک کارت شناسایی به لباس خود بیاویزد.

همچنین دستگاه دارای دو میکروفون همه جانبه است که یکی از آنها در سمت جلوی دستگاه قرار دارد و صدای فرد شرکت کننده در محاوره و دیگری روبه بالا است تا صدای کاربر خود را ثبت کند.

نرم افزارهای موجود در دستگاه به طور اتوماتیک صحبت های افراد را ردیابی می کند و یک سرور مبتنی برابر کلمات آنان را به صورت جمله ای متناسب در زبان دلخواه کاربر ترجمه می کند.

از سوی دیگر شرکت سازنده ادعا می کند دستگاه به خوبی می تواند صدای پس زمینه را فیلتر کند.

این شرکت قصد دارد مترجم هوشمند را در بیمارستان ها و برای کارمندان صنعت درمان به کار گیرد. آزمایش های کلینیکی دستگاه از ماه نوامبر در بیمارستان دانشگاه توکیو انجام خواهد شد.