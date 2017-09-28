به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا قندهاری صبح پنج شنبه در جمع عزاداران حسینی میامی به میزبانی مقبره شهدای گمنام این شهر، ضمن بیان اینکه باید از مستکبران عالم متنفر بود، بیان کرد: یاوه گویی های ترامپ بار دیگر چهره واقعی آمریکای ظالم را به دنیا نشان داد تا همگان بدانند دوران افول آمریکا به سر رسیده و دیگر زمانی برای این کشور نیست تا از موضع قلدری سخن بگوید.

وی با بیان اینکه تاریخ مصرف قلدری های آمریکا در منطقه تمام شده است، افزود: آمریکا بزرگترین ظالم دنیا است و این امر را همگان می دانند اما باز هم یاوه گویی های سران این کشور ادامه دارد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان، در ادامه رفراندوم کردستان عراق را هم دسیسه آمریکا و اسرائیل دانست و بیان کرد: نظام اسلامی ایران با کمک متحدان عقده سرطانی داعش را مدیریت و تا آستانه نابودی پیش برده اما امروز سیاست مداران غرب و ضد اسلام و همچنین مزدوران منطقه، با به وجود آوردن بحث اقلیم کردستان و جدایی از کشور عراق، می خواهند جنگ جدیدی را راه بیندازند تا توجهات از داعش دور شود.

شعار مرگ بر آمریکا نوعی نهی از منکر است

قندهاری با بیان اینکه آمریکا می خواهد در منطقه جنگ جدیدی راه بیندازد، بیان داشت: این نقشه صهیونیستی نیز مانند دیگر دسیسه های دشمن، نقش بر آب خواهد شد و منطقه به آرامش می رسد چرا که دوران آمریکا دیگر تمام شده است.

وی افزود: آمریکا نقش اساسی در به وجود آوردن جنگ تحمیلی ایران و رژیم بعث عراق داشت چرا که صدام، دست نشانده آمریکا در برابر ایران در حالی آتش جنگ می گشود که هدف اصلی آن در حقیقت جنگ با امت اسلامی بود نه کشور ایران اما در هشت سال دفاع مقدس، رزمندگان اسلام با تاسی از امام شهیدان و تحت لوای ولایت فقیه با قدرت در برابر دسیسه های دشمن ایستادند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان سمنان، گفت: شعار مرگ بر آمریکا، تنفّر ما را از آن کشور اعلام می کند که خود، نوعی نهی از منکر محسوب می شود چرا که ما معتقد هستیم باید چهره زشت و پلید آمریکا را به دنیا معرفی کرد.