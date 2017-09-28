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۶ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۵۲

توسط سازمان چاپ، انتشارات و امور رسانه های دانشگاه آزاد؛

مجموعه اشعار و نوحه های عاشورایی «هنگامه های سرخ» منتشر شد

مجموعه اشعار و نوحه های عاشورایی «هنگامه های سرخ» منتشر شد

«هنگامه های سرخ» مجموعه اشعار و نوحه های عاشورایی محرم ۹۶ به صورت مشترک توسط سازمان چاپ، انتشارات و امور رسانه های دانشگاه آزاد و هیات رزمندگان اسلام منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، «هنگامه های سرخ» که توسط جواد محمد زمانی گردآوری شده است در تیراژ ۸ هزار نسخه منتشر و در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و هیات های رزمندگان اسلام در سراسر کشور به مناسبت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین (ع) توزیع شده است.

تلاش این مجموعه شعر و نوحه آن بوده که رویکردهای حماسی، انقلابی و ارزشی را در نو سروده های شاعران معاصر نشان دهند و همگان را به بهره گیری از شعر عاشورایی با نظر داشت به آموزه های اصیل و معرفتی آن دعوت کنند.

تلاش برای خلق مضامین عالی و دلکش با حفظ روحیه ارزشی و انقلابی، التفات به عنصر حماسه و عزت طلبی و ایستادگی، ایجاد اتصال میان عاشورا و حوادث روز، بخشی از تکالیف شاعر امروز است که مقام معظم رهبری بارها و بارها در سالهای اخیر بر آن تاکید فرموده اند.

کد مطلب 4100353

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