به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، راجنات سنیگ وزیر کشور هند بر موضع ثابت کشورش در حمایت از سوریه در جنگ ضد تروریسم تاکید کرد.

وی در دیدار با احمد بدر الدین حسون مفتی سوریه از آمادگی هند برای کمک به بازسازی سوریه خبر داد و ابراز امیدواری کرد که امنیت و ثبات در اسرع وقت به همه اراضی سوریه بازگردد.

مفتی اعظم سوریه در این دیدار که در دهلی نو برگزار شد اعلام کرد: دمشق اطمینان دارد که دهلی نو از مبارزه با تروریسم در سوریه حمایت می کند.

از سوی دیگر احمد بدرالدین حسون مفتی سوریه در دیدار مبشر جاوید اکبر وزیر مشاور در امور خارجه هند تاکید کرد: جنگ ضد تروریسم در سوریه به پایان خود نزدیک شده است و نهضت بازسازی و سازندگی در همه مناطق آزاد شده از لوث تروریسم شروع شده و هزاران کارخانه فعالیت خود را از سر گرفته اند.

وزیر هندی نیز با اشاره به پیشرفت های حاصل شده در سوریه از زمانی که وی به دمشق رفته پرداخت و اعلام کرد: بشار اسد رئیس جمهور سوریه در نهایت موفق به حفظ وحدت ملت سوریه و تمامیت اراضی آن با همه فشارها شد.

این در حالی است که مفتی اعظم سوریه در سخنانی در جمع سفیران کشورهای عربی و خارجی و شخصیت های دانشگاهی در دهلی نو اعلام کرد: سوریه بر تروریسم پیروز شده است. تلاش ضد تروریست های کوردل باید ادامه یابد.

از سوی دیگر مفتی سوریه در گفتگویی با سانا به حمایت مسئولان هند از جنگ سوریه ضد تروریسم اشاره کرد و افزود: سوریه تجربه منحصر به فردی از حیث وحدت ملی و همزیستی مشترک میان همه طیف ها دارد و همه طرح های استعماری برای از بین بردن وحدت ملی را خنثی کرد.