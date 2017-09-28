حشمت اله کشیری در گفتگو با خبرنگار مهر یکی از دغدغه‌های شهروندان طالقانی را رها بودن سگ‌های بدون صاحب در این منطقه اعلام کرد و گفت: موقعیت جغرافیایی و هم‌جواری باغات و مزارع و فضاهای سبز و تردد دام‌های عبوری به استان‌های مجاور عامل مهمی در افزایش سگ‌های بدون صاحب در این منطقه است.

وی اضافه کرد: به‌طورقطع وجود سگ‌های بدون صاحب علاوه بر تهدیدات اجتماعی، ازنظر بهداشتی نیز مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد می‌کند به همین دلیل یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران شهرستان جمع‌آوری و انتقال سگ‌ها به مراکز مجاز است.

به گفته کشیری مقررشده تشکل‌های غیردولتی داروهای بیهوشی و پلوپایپ را تأمین و با همکاری محیط‌زیست و شهرداری زنده گیری سگ‌های بدون صاحب انجام شود.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان طالقان به همکاری دامپزشکان برای اجرای طرح عقیم‌سازی سگ‌ها اشاره کرد و گفت: ضروری است شهرداری محل مناسبی را برای نگهداری و عقیم‌سازی سگ‌ها در اختیار قرار دهد.

وی با تأکید بر اینکه محیط‌زیست به همراه شهرداری و تشکل‌های غیردولتی اقدام به شناسایی کانون تجمع سگ‌های بدون صاحب کرده‌اند، گفت: کشتن سگ‌های ازنظر اخلاقی صحیح نیست و از سوی دیگر موجب آلودگی محیط‌زیست می‌شود به همین منظور طرح جمع‌آوری و عقیم‌سازی در دستور کار قرار دارد.

کشیری اضافه کرد: در سال جاری با مشارکت دوستداران محیط‌زیست، شهرداری و دامپزشکی سگ‌های بدون صاحب از سطح شهر جمع‌آوری و به مراکز مجاز توسط شهرداری انتقال‌یافته است.