اعزام کمانداران نوجوان به محل برگزاری مسابقات جهانی در آرژانتین

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تیر و کمان قهرمانی جهان در رده سنی نوجوانان و جوانان از ۱۰ مهرماه در آرژانیتن آغاز می شود و تا ۱۷ مهرماه ادامه خواهد داشت. این رقابت ها همزمان در دو بخش ریکرو و کامپوند پسران و دختران برگزار می شود و تیم ایران نیز در هر دو بخش نماینده خواهد داشت.

برای حضور در این رقابت ها تیم تیر و کمان نوجوانان ایران فردا با ترکیبی متشکل از ۱۲ کماندار راهی آرژانتین می شود. کمانداران اعزامی به این رقابت ها به این شرح هستند:

ریکرو نوجوانان دختران

نیلوفر علیپور، فاطمه بهرامن و سوگند رحمانی

ریکرو نوجوانان پسران

متین سبزی، رضا شبانی و امید رضا صفایی پور

کامپوند نوجوانان پسران

دانیال حیدرزاده، آرمین پاکزاد و امیر محمد قربان زاده

کامپوند نوجوانان دختران

گیسا بایبوردی، سوگند حداد و بهاره رضایی

«پارک میون» سرمربی کره ای تیرو کمان ایران همراه با زهرا شعبانی (مربی ریکرو) و بهزاد پاکزاد (مربی کامپوند) هدایت کمانداران ایران را در رقابت های قهرمانی جهان بر عهده دارد.

نفرات برتر این مسابقات در بخش ریکرو صاحب سهمیه المپیک ۲۰۱۸ جوانان آرژانتین می شوند.