به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، منابع وابسته به فرودگاه اربیل در اقلیم کردستان عراق اعلام کردند که همه پروازهای بین المللی از این فرودگاه از روز جمعه به حال تعلیق در می آید.

در همین حال خطوط هوایی قطر نیز از لغو همه پروازهای به اقلیم کردستان عراق از فردا(جمعه) خبر داد.

شایان ذکر است که شرکت خطوط هوایی فلای دبی امارات قبلا اعلام کرد که به طور موقت پروازهایش را به اربیل در راستای خواسته دولت عراق به حال تعلیق در می آورد.

منابع وابسته به این شرکت اماراتی بیان کردند: پرواز از ۳۰ سپتامبر به حال تعلیق در می آید.

کنسولگری ترکیه در اربیل نیز قبلا اعلام کرد که از روز جمعه، تمامی پروازها از ترکیه به اربیل و سلیمانیه واقع در اقلیم کردستان عراق و نیز مسیر بالعکس متوقف خواهند شد.

لازم به ذکر است، حیدر العبادی نخست وزیر عراق ساعاتی پیش در این رابطه اعلام کرده بود: ما درباره تبعات بحران به اقلیم کردستان هشدار دادیم. ما اجازه اقدام مغایر با قانون اساسی را نمی دهیم. سیطره قانون را در همه مناطق اقلیم با قدرت قانون اساسی اعمال می کنیم.

در همین رابطه، سازمان هواپیمایی عراق هم به شرکت‌های هواپیمایی خارجی ابلاغ کرده است که باید کلیه پروازها به منطقه کردستان را از روز جمعه لغو کنند.

بر اساس این گزارش، این اقدام پس از هشدار پرواز ممنوع در اقلیم کردستان، اجرایی شده است.

گفتنی است، شرکت هواپیمایی الشرق الاوسط لبنان نیز صبح امروز از توقف پروازهایش به سمت اقلیم کردستان عراق خبر داد.

بر اساس این گزارش، این شرکت هواپیمایی اعلام کرده است که این شرکت همچنین پروازی از سمت اربیل به لبنان نیز نخواهد داشت.