به گزارش خبرنگار مهر، صید احمد مرادی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه تعداد ۱۷ واحد شالیکوبی در فرآوری محصول برنج در شهرستان های بروجرد، دورود و چگنی فعال هستند، اظهار داشت: در فصل برداشت برنج و فرآوری این محصول که معمولاً در ماه های مهر و آبان انجام می پذیرد، بیش از ۲۸ هزار تن شلتوک از سطح ۵ هزار و ۶۹۳ هکتار مزرعه برداشت می شود.

وی افزود: با فرآوری این مقدار شلتوک، ۱۷ هزارتن برنج سفید مرغوب تولید می شود و علاوه بر بحث امنیت غذایی با داشتن طعم و عطر مناسب، دارای بازار مناسبی است.

مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان ادامه داد: در این واحدهای تولیدی بیش از ۱۰۰ نفر به صورت مستقیم مشغول به کار هستند.