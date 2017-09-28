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۶ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۳۸

مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی لرستان:

۱۷ واحد شالی‌کوبی در ۳ شهرستان لرستان فعالیت می‌کنند

۱۷ واحد شالی‌کوبی در ۳ شهرستان لرستان فعالیت می‌کنند

خرم‌آباد- مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان گفت: ۱۷ واحد شالی‌کوبی در فرآوری محصول برنج در شهرستان‌های بروجرد، دورود و چگنی فعال هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، صید احمد مرادی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه تعداد ۱۷ واحد شالیکوبی در فرآوری محصول برنج در شهرستان های بروجرد، دورود و چگنی فعال هستند، اظهار داشت: در فصل برداشت برنج و فرآوری این محصول که معمولاً در ماه های مهر و آبان انجام می پذیرد، بیش از ۲۸ هزار تن شلتوک از سطح ۵ هزار و ۶۹۳ هکتار مزرعه برداشت می شود.

وی افزود: با فرآوری این مقدار شلتوک، ۱۷ هزارتن برنج سفید مرغوب تولید می شود و علاوه بر بحث امنیت غذایی با داشتن طعم و عطر مناسب، دارای بازار مناسبی است.

مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان ادامه داد: در این واحدهای تولیدی بیش از ۱۰۰ نفر به صورت مستقیم مشغول به کار هستند.

کد مطلب 4100420

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