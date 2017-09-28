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۶ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۳۹

فرمانده انتظامی شهرستان دهلران خبر داد:

کشف ۵۲ راس احشام سرقتی در دهلران

کشف ۵۲ راس احشام سرقتی در دهلران

ایلام-فرمانده انتظامی شهرستان دهلران از دستگیری سارقان احشام روستاهای اطراف دهلران و کشف ۵۲ راس احشام به ارزش بیش از ۲۶۰ میلیون ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  سرهنگ منوچهر مکی  گفت: در پی اعلام شکایت تعدادی از ساکنین روستاهای اطراف شهر دهلران مبنی بر سرقت تعدادی از احشام آن ها ، موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی بیان داشت: کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان با اشراف اطلاعاتی توانستند سارقان احشام را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی در یک عملیات غافلگیرانه آنان را در یکی از استان های همجوار دستگیر کنند.

وی در ادامه افزود: در عملیات دستگیری سارقان تعداد ۵۲ راس احشام مسروقه به ارزش ریالی ۲۶۰ میلیون ریال و یک دستگاه خودرو کشف شد.

سرهنگ مکی در پایان با اشاره به اقدامات رد گم کنی سارق مانند شستشوی کامل وایجاد تغییرات در پشم و شمایل احشام سرقتی و فروش آنها به مالخرها از شهروندان خواست به منظور پیشگیری از وقوع سرقت از خرید احشام زنده از افراد ناشناس و یا خرید گوشت از قصابی های غیرمجاز خودداری کنند.

کد مطلب 4100425

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