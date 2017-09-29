تصویب کلیات ۴ برنامه درسی جدید در دانشگاه علمی کاربردی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کابردی، محمدعلی اخوان بهابادی معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی و رئیس کمیسیون معین دانشگاه در این جلسه گفت: در این جلسه بررسی ۴ برنامه درسی پیشنهادی ۳ برنامه درسی مورد تایید گروه تخصصی صنعت و یک برنامه درسی مورد تایید گروه مدیریت و خدمات اجتماعی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: هر یک از برنامه درسی دوره های پیشنهادی پس از تشریح ضرورت و اهمیت دوره، قابلیت ها و توانمندی های مورد انتظار دانش آموختگان، مشاغل قابل احراز و جداول دروس مهارت مشترک، پایه، اصلی، تخصصی و کار در محیط توسط نمایندگان دستگاه متقاضی و مدیر گروه ذی ربط، مورد بررسی و اصلاح قرار می گیرد.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی تاکید کرد: در این جلسه کلیات ۴ دوره به تایید رسید.

در این جلسه کلیات یک دوره در گروه مدیریت و خدمات اجتماعی تحت عنوان کاردانی ناپیوسته حرفه ای «خدمات هتلداری بیمارستان»، ۳ دوره در گروه صنعت مشتمل بر دوره های کاردانی ناپیوسته فنی «ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) در معادن»، کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری «آتشکاری» و کاردانی ناپیوسته فنی «امداد ریلی مترو» به تایید رسید و مقرر شد اصلاحات مدنظر کمیسیون در برنامه های آنها اعمال شود.