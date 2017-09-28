پیام رسانی حضرت زینب(س)حادثه کربلا را ماندگار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید میرجواد مرعشی نجفی، صبح پنجشنبه با حضور در مراسم رونمایی از کتاب زینب کبری به نویسندگی محمد جواد محسن زاده که در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بهارستان برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: با توجه به تحقیقاتی که ۴۰ سال گذشته در رابطه با حضرت زینب (س) داشته ام باید بگوییم که خدمات حضرت زینب(س) آنچنان که باید و شاید را بازگو نکرده ایم واین شهید حججی ها فرزندان آنها هستند.

مرعشی نجفی افزود: حضرت زینب (س) در اواخر عمر پیامبر به دنیا آمده است، زینب به معنی پاکیزه است و افتخاراتی دارد که دوران تاریخ زندگی پیامبر را دید و رحلت پیامبر را مشاهده کرد و هنگام بزرگ شدن دید که حضرت علی خانه نشین شده است و ماندن میان در و دیوار حضرت فاطمه (س) را مشاهده کرده است و همراه با رحلت پیامبر و این حوادث همراه بوده است حضرت زینب(س) این گونه بار امده است.

وی گفت: حضرت زینب(س) نمونه و اسوه صبر و مقاومت است و صبر حضرت زینب باید به قلم در بیاید و درباره آن نوشته شود چراکه ما در این باره کم کار بوده ایم و کار زیادی انجام نشده است، زیباترین بانویی که می شود برای بانوان ما الگو باشد.

کارشناس فرهنگی ومذهبی در این مراسم اظهار داشت: مادر شهید حججی زینب وار در صحنه حاضر شده است و اینها نمونه هایی از یادگار های حضرت زینب هستند که منش و سیره آن بانوی بزرگ اسلام را ادامه می دهند.

وی با بیان اینکه حضرت زینب(س) حدیث خوان بود و مقدس گفت: این بانوی بزرگ همه جا برای تعلیم و تربیت حدیث بازگو می کرد حضرت زینب فقیه بود لذا باید بگوییم که در باره این بانو هرچه قدر کتاب بنویسیم و مطالب بگوییم کم است و باید فقه این بانو به تحریر در بیاید.

مرعشی نجفی در ادامه افزود: باید مطالب حضرت زینب مثل فداکاری ها، پیام رسانی های بعد از واقعه کربلا و زمانی که حضرت به کوفه وارد شد و ۷۲تن سر جلوی قافله کربلا می برند و تمام این وقایع را این بانو به چشم می دید بازگو کنیم و بگوییم که زینب خودش را نباخت و مادرانه و شجاعانه خطبه ای در تشکیلات یزید و دارالعماره کوفه و محضر امام سجاد خواند و آن ویرانگر پایگاه بنی امیه شد.

وی در پایان بیان داشت: خبر رسانی که حضرت زینب (س) به مردم شام و مدینه و مجالس و روضه ها از مظلومیت و شجاعت و دفاع از حق سیدالشهدا انجام داد سبب شد حوادث عاشورا و کربلا ماندگار شود و اگر پیام رسانی و شجاعت حضرت زینب نبود از وقایع کربلا امروز هیچ اثری باقی نمانده بود.