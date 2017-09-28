مشکلات ۴۹ واحد تولیدی سمنان بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان، بهروز اسودی اظهار داشت: در قالب کمیته تامین مالی بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط، درخواست ۴۵ واحد متقاضی تسهیلات در سالجاری با حضور نمایندگان بانک های عامل و واحدهای تولیدی متقاضی بررسی و برای تصمیم گیری نهایی و معرفی به بانک های عامل به دبیرخانه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ارجاع شد.

وی افزود: تا کنون بیش از یک هزار و ۱۰۰ واحد تولیدی استان سمنان متقاضی دریافت تسهیلات رونق تولید در سامانه بهین یاب شده اند که پرونده ۵۶۰ واحد تولیدی به بانک های عامل استان معرفی شده و پرونده ۵۱۰ واحد نیز در مرحله بررسی کارگروه قرار دارد.

دبیر کارگروه رفع موانع تولید استان سمنان اظهار کرد: مشکلات بانکی، مالیات و تامین اجتماعی چهار واحد تولیدی نیز در بیست و دومین جلسه کارشناسی ذیل کارگروه ستاد تسهیل استان بررسی شد.

اسودی افزود: این جلسات کارشناسی بنا به درخواست واحدهای تولیدی برای طرح مشکلات در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و به منظور بررسی مسایل برخی از واحدهای تولیدی استان برگزار شده است.

وی تصریح کرد: در این جلسات که با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی و خدمات رسان در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان برگزار شد هریک از نمایندگان واحدهای تولیدی به بیان مشکلات خود پرداخته و پس از بحث و بررسی، مصوبات جلسه برای طرح در کارگروه اصلی ستاد تسهیل جمع بندی شد.