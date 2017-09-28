اردوغان: همه پرسی اقلیم کردستان عراق محکوم به شکست است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه در تازه ترین اظهارنظر خود درباره تحولات عراق گفت: همه‌پرسی اقلیم کردستان عراق محکوم به شکست است.

وی هشدار داد: درگیری ‌های قومی هیچ نفعی به دنبال نخواهد داشت.

رئیس جمهور ترکیه افزود: همانطور که اجازه ندادیم آتش افروخته در سوریه به کشورمان سرایت کند، به امید خدا، به اقدامات تحریک آمیز و در عین حال ناکامی که در عراق انجام می‎گیرد نیز خاتمه می‎دهیم.

وی با اشاره به جاسوس انگلیسی که مقدمه طغیان اعراب علیه امپراطوری عثمانی در جنگ جهانی اول را مهیا کرد، گفت: می خواهم همه شما این را بدانید که لورنس‌های جدید این بار موفق نخواهند شد.

گفتنی است صحبت های اردوغان در حالی ایراد شد که اقلیم کردستان عراق مدعی است ۹۳ درصد از رای دهندگان، به جدایی از عراق رای داده‎اند.

این در حالی است که همه پرسی روز دوشنبه هیچ حامی بین المللی نداشت و تنها رژیم صهیونیستی از آن حمایت کرد.

بسیاری از مقامات بلندپایه جهان از جمله «ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه درباره عواقب همه‎پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق هشدار داده اند. وی دیروز چهارشنبه گفت: این اقدام می تواند بحران های جدیدی را در منطقه رقم بزند.