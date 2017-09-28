نادر شفیع‌خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی و تحلیل نقشه های هواشناسی نشان می دهد که از اواخر وقت امروز جهت باد در نیمه شمالی استان از جنوب غربی به شمال غربی تغییر جهت می‌یابد.

وی با بیان اینکه از عصر امروز بر سرعت جریانات شمال غربی نیز افزوده می شود، ادامه داد: بنابراین در پی وزش باد شمال غربی بر تلاطم دریا نیز افزوده و انتظار می‌رود فردا دریا متلاطم‌تر شود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: برای ۲۴ ساعت آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی و از اواخر وقت امروز وزش باد و احتمال گرد و غبار پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: جهت باد در شمال و مرکز استان جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت هشت تا ۲۸ گاهی تا ۳۲ کیلومتر در ساعت و از امشب شمال غربی با سرعت ۱۴ تا ۳۸ کیلومتر در ساعت، در جنوب استان شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

شفیع‌خدایی خاطرنشان کرد: طی این مدت ارتفاع موج دریا نیز بین ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر گاهی تا ۹۰ سانتیمتر خواهد بود و از اواخر وقت امروز بین ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر گاهی تا ۱۵۰ سانتیمتر خواهد بود.

وی اضافه کرد: فردا زمان مد اول دریا ساعت یک و ۱۲ دقیقه بامداد، جزر دریا ساعت ۱۰ و یک دقیقه و مد دوم دریا ساعت ۱۶ خواهد بود.