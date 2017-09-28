سیامک سلیمانی دشتکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طول بزرگراه های چهارمحال و بختیاری افزایش یافت، اظهار داشت: طول بزرگراه های چهارمحال و بختیاری از ۱۱۰ به ۳۵۰ کیلومتر رسیده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: توسعه بزرگراه های چهارمحال و بختیاری از مهمترین اقدامات دولت در این استان به شمار می رود.

وی با اشاره به اینکه توسعه راه های ارتباطی نقش مهمی در توسعه استان چهارمحال و بختیاری دارد، تاکید کرد: چهار خطه سازی جاده های این استان نقش مهمی در توسعه و پیشرفت این استان دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: دولت در توسعه زیر ساخت ها گام های بلندی برداشته است.

منطقه ویژه اقتصادی چهارمحال و بختیاری موجب رونق سایر بخش ها می شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه آماده سازی زیرساخت های منطقه ویژه اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری از مهمترین اقدامات دولت به شمار می رود، تاکید کرد: با بهره برداری از منطقه ویژه اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری شاهد توسعه و پیشرفت این استان خواهیم بود.

ویبا بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی چهارمحال و بختیاری زمینه ساز ورود سرمایه گذار است، اظهار داشت: با ورود سرمایه گذار شاهد توسعه این استان در سایر بخش ها خواهیم بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه شتاب توسعه این استان نیازمند ورود بخش خصوصی و سرمایه گذار است، ادامه داد: با افزایش سرمایه گذاری در این استان نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت.