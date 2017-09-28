۲۵ اکیپ دامپزشکی سمنان بر ذبح قربانی در ماه محرم نظارت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دامپزشکی استان سمنان، محسن بهرامی بیان کرد: با رویکرد حفظ بهداشت عمومی و تأمین غذای سالم وحفظ سلامت مصرف کنندگان و در راستای اطمینان خاطر نیکوکارانی که در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی اقدام به ذبح دام و نذورات گوشت قربانی می کنند اکیپ های بازرسی و نظارت بهداشتی در تمامی ادارات دامپزشکی سطح استان تجهیز و ساماندهی شده اند.

وی از ساماندهی ۴۲ نفر بازرس بهداشتی در قالب ۲۵ اکیپ ثابت و سیار و همکاری ناظران ذبح شرعی خبر داد و بیان کرد: هماهنگی با دستگاه ها و ارگان های ذیربط از قبیل استانداری، فرمانداری ها، شهرداری ها، مراکز بهداشت، مسئولان تکایا و هیئات مذهبی، ساماندهی و بسیج کارشناسان و بازرسان بهداشتی در قالب اکیپ های ثابت و سیار و تجهیز اکیپ ها به وسائل و تجهیزات فنی، آمادگی و هماهنگی با مدیران کشتارگاه های دام استان در خصوص پذیرش دام های قربانی، استقرار بازرسان بهداشتی گوشت در کشتارگاه های دام، استقرار بازرسان بهداشتی در مساجد، تکایا و مسیرهای اصلی حرکت دسته های عزداری و نظارت بهداشتی بر مراکز عرضه دام در زمره اقدامات دامپزشکی در محرم است.

ضرورت جلوگیری از ذبح دام در معابر

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی استان سمنان، گفت: مردم باید دام زنده وسالم را از میادین عرضه دام تهیه وسایر مراکز تحت نظارت دامپزشکی تهیه و از ذبح دام لاغر و دارای علائم بیماری خودداری نمایند و ترجیحا از ذبح دام در معابر و تکایا خودداری و دام زنده برای قربانی به کشتارگاه منتقل شود.

بهرامی بیان کرد: ایجاد مکان های ذبح دام که قابل شستشو و ضد عفونی باشد توسط مسئولان هیئت ها، انتقال لاشه دام بلافاصله به کشتارگاه برای پوست کنی و آماده سازی، استفاده از سلاخان حرفه ای و آموزش دیده و مجهز به پوشش بهداشتی، قرار گرفتن لاشه قبل از مصرف در سردخانه کشتارگاه حداقل به مدت ۲۴ ساعت به منظور سالم سازی لاشه و سپس قرار گرفتن در اختیار آشپزخانه برای طبخ و همچنین جلوگیری از ذبح دام سنگین گاو و شتر در معابر عمومی و تکایا و... مورد تاکید است.

معدوم سازی ۷۰ قطعه مرغ بومی غیر مجاز مهدیشهر

رئیس اداره دامپزشکی مهدیشهر نیز، گفت: در راستای جلوگیری از فروش و عرضه طیور بومی غیر مجاز و پیرو گشت کنترل تردد در شهرستان ۷۰ قطعه طیور بومی غیر مجاز توقیف و طی مراحل قانونی لازم براساس ماده هفت آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی توسط بازرساچن اداره دامپزشکی شهرستان معدوم و امحاء گردید.

ایمان تجلی افزود: حمل و فروش طیور بومی غیر مجاز و فاقد گواهی بهداشتی-قرنطینه ای دامپزشکی در معابر عمومی تهدید علیه بهداشت عمومی و باعث انتشار بیماریهای مختلف و واگیر دام وطیور و سلامت و امنیت غذایی جامعه را تهدید می نماید لذا از شهروندان محترم خواست هرگونه تخلف در این زمینه را با شماره ۱۵۱۲ اداره کل دامپزشکی استان سمنان گزارش کنند.

برگزاری کلاس آشنایی با بیماری تنفسی طیور ویژه مرغداران در سرخه

رئیس اداره دامپزشکی سرخه گفت: کلاس آموزشی-ترویجی با موضوع آشنایی با بیماری های تنفسی پرندگان با محوریت آنفلوانزای پرندگان با حضور ۱۳ نفر از مرغداران شهرستان سرخه در محل شبکه بهداشت شهرستان برگزار گردید.

مجتبی لشگری در ادامه گفت: این کلاس با هدف ارتقاء سطح دانش و آگاهی مرغداران شهرستان برای مبارزه بیماری آنفلوانزای پرندگان و راههای پیشگیری و مقابله با آن برگزار گردید.

لشکری بیان کرد: با شروع فصل سرما مرغداران باید علاوه بر رعایت اصول بهداشتی و واکسیناسیون به موقع، از تردد بی مورد در مرغداریها از وقوع این بیماری در مرغداری خود جلوگیری کنند.