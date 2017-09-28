خیرین نقش تاثیرگذاری در توسعه حوزه بهداشت و درمان زنجان دارند

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز قزلباش ظهر پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی، افزود: با برنامه ریز ی های صورت گرفته شاخصه های بهداشت و درمان در استان زنجان رشد می یابد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با بیان اینکه خیرین نقش موثر و تاثیرگذاری در توسعه حوزه بهداشت و درمان استان زنجان دارند و این روند تدوام خواهد داشت، ادامه داد: با کلنگ‌زنی بیمارستان ولیعصر ۲ حدود ۴۲۰ تخت به تعداد تخت های بیمارستانی استان افزوده خواهد شد که خیرین در اجرای این پروژه مشارکت دارند.

قزلباش تاکید کرد: همواره در حوزه درمان و بهداشت دو اصل مهم پاک‌دستی و توجه به مسائل اخلاقی و توجه نداشتن به تفکرات سیاسی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه فعالیت های صورت گرفته در حوزه بهداشت و درمان استان زنجان در سایه همدلی بوده است، گفت: تدوام موفقیت ها و رشد این حوزه تنها در سایه همدلی و تلاش محقق خواهد شد.

در ادامه این مراسم مسئول نماینده ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: با مدیریت جهادی و پشتکار رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی اقدامات و تحولات خوبی در حوزه درمان استان زنجان محقق شده است.

حجت الاسلام اسماعیل شیر محمدی افزود: ۶۰۰ پروژه بهداشتی و درمانی در دولت یازدهم و دوازدهم در استان زنجان اجرا شده است و مجموعه دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان در تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص ارتقای شاخصه های سلامت جهاد گونه تلاش کردند.