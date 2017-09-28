به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ینی شفق، «بنعلی ایلدریم» نخست وزیر ترکیه امروز پنجشنبه اعلام کرد این کشور برای آنکه پاسخ دندان شکنی به تهدید امنیتی علیه مرزهایش بدهد، تردید نمی‌کند اما این گزینه نخست آنکارا در واکنش به همه‌پرسی غیر الزام‌آوری نیست که این هفته در اقلیم کردستان عراق اتفاق افتاد.

وی که در استان «چوروم» واقع در بخش مرکزی ترکیه سخنرانی می‌کرد، ادامه داد: ترکیه، ایران و عراق هم هرچه در توان دارند انجام می دهند تا ضرر را در بحرانی که ناشی از همه‌پرسی اقلیم کردستان عراق است، به حداقل رسانده و بر آن غلبه کنند.

«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه نیز در تازه ترین اظهارنظر خود امروز درباره تحولات عراق گفت: همه‌پرسی اقلیم کردستان عراق محکوم به شکست است.

وی هشدار داد: درگیری ‌های قومی هیچ نفعی به دنبال نخواهد داشت.

رئیس جمهور ترکیه افزود: همانطور که اجازه ندادیم آتش افروخته در سوریه به کشورمان سرایت کند، به امید خدا، به اقدامات تحریک آمیز و در عین حال ناکامی که در عراق انجام می‎گیرد نیز خاتمه می‎دهیم.