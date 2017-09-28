تحویل یک قطعه «طاووسک» توسط شهروند بهارستانی

به گزارش خبرنگار مهر، شیدا اکار بعد از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی حضور یکی از شهروندان بهارستان به حفاظت محیط زیست شهرستان بهارستان و اعلام یافتن پرنده ای آبزی که دچار مصدومیت شده است، مامورین یگان حفاظت این اداره به محل اعزام شدند که پس از بررسی مشخص گردید این پرنده از نوع طاووسک بوده و از نظر جسمانی، در ناحیه پا دچار شکستگی شده است که جهت تیمار و بررسی وضعیت سلامت به کلینیک حیات وحش پارک «پردیسان» منتقل شد.

وی ضمن تقدیر از اقدام شایسته شهروند دوستدار حیات وحش، خواستار ادامه همکاری شهروندان در حفظ محیط زیست شد و افزود: شهروندان در صورت مشاهده چنین مواردی که گاها پرندگان مهاجر در مسیر خود به دلیل خستگی و گرسنگی و یا مصدومیت در شهرستان فرود می آیند، موضوع را به این اداره اطلاع دهند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهارستان در پایان گفت: طاووسک بومی گیلان و مازندران، جلگه خوزستان و سیستان بوده که متاسفانه در سال های اخیر به سبب تخریب نیزارهای محل زیست و شکار بی رویه ، جمعیت این پرنده کاهش چشمگیری پیدا کرده به گونه ای که در زمره پرندگان در معرض خطر انقراض قرار گرفته و شکار آن ممنوع است.

اکار در توصیف این پرنده گفت: بدن این پرنده به طور کلی آبی مایل به بنفش است که در سطح پشتی پررنگ تر و روی گلو و سینه جلای فیروزه ای دارد، منقار بزرگ، سپر پیشانی، چشم ها و پاهای آن قرمز روشن است و در باتلاق هایی که نیزارهای وسیع دارد و در حاشیه دریاچه هایی که دارای رویش گیاهی انبوه می باشد و در نیزارها آشیانه می سازد، از نی ها بالا رفته و غالبا در حاشیه ی نیزارها و روی پوشش گیاهی در حال حرکت و جستجوست و در پرواز پاهای دراز و قرمزش را آویزان نگه می دارد.