پایگاه های امداد و نجات جاده ای هلال احمر فاقد خودرو نجات است

منصور آقا نصیر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون حداقل های امدادی در پایگاه های جاده ای هلال احمر وجود دارد اما میزان آن در حدی نیست که بتواند جوابگوی حادثه خیزی بالای برخی مناطق کشور به هنگام وقوع حوادث طبیعی باشد.

وی گفت: در حال حاضر نیروهای امدادگر مستقر در پایگاه های جاده ای هلال احمر توان حضور در صحنه های پر مخاطره در جاده های کشور را نداشته و با توجه به میزان حوادث طبیعی و غیر طبیعی نمی توان دست خالی برای کمک به آسیب دیدگان این حوادث شتافت.

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر با بیان اینکه حداقل نیاز پایگاه های امدادی نسبت به خرید خودرو نجات ، 200 دستگاه از این خودروهاست ، اظهار کرد: تا کنون اقلام امدادی در جاده ها از طریق آمبولانس ها حمل و نقل می شود اما با توجه به اینکه از مجموع حدود 3 هزار دستگاه آمبولانس در کشور فقط 500 دستگاه آمبولانس با کارایی مناسب و بالا وجود دارد و مابقی فرسوده و ناکارآمد است ، بنابراین خرید این تعداد خودرو نجات برای پاسخگویی به نیاز فعلی کشور بوده و انتظاری فراتر از نیاز و توان مالی دولت نیست.