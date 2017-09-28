به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، شرکت «العربیة للطیران» امارات از تعلیق پروازهای خود به اربیل و بالعکس از روز سی ام سپتامبر جاری به درخواست، هواپیمایی ملی عراق خبر داد.

این در حالی است که فلای دبی امارات نیز روز گذشته اعلام کرده بود که از روز شنبه پروازهایش را به حالت تعلیق در می آورد.

کنسولگری ترکیه در اربیل هم قبلا از تعلیق پروازهای ترکیه با شمال عراق از روز جمعه خبر داده بود.

خطوط هوایی پادشاهی اردن نیز به تعلیق پروازهای به اقلیم کردستان از شمال عراق از روز جمعه اشاره کرده بود.

شایان ذکر است که تنش میان بغداد و اربیل پس از بالا گرفت که مقامات اقلیم کردستان همه پرسی برگزار کردند.